抗中經濟威嚇 日德擬在經濟安保領域新設協商框架

日本首相岸田文雄今天跟德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談，雙方考量到中國採取的經濟威嚇，同意在包括建構重要礦產供應鏈等經濟安全保障領域設置新的協商框架。

日本放送協會（NHK）報導，岸田此行出席在美國華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會後順訪德國，並在日本時間今天凌晨跟蕭茲進行約40分鐘會談。

鑒於持續侵略烏克蘭的俄羅斯強化跟中國及北韓關係，岸田與蕭茲都認為歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障密不可分。

有關日本自衛隊與德國軍方間可相互提供食物及燃料等的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）已於7月12日生效，兩人也對持續推動日德防衛合作達成一致看法。

考量到中國利用進出口管制等手段，對貿易夥伴施加經濟威嚇，岸田與蕭茲都同意在包括建構重要礦產供應鏈及半導體技術開發與生產等的經濟安全保障領域，設置新的協商框架。

此外，針對日德從2023年開始由領袖與閣員進行的政府間協商，兩人也同意展開協調，希望最快明年在德國召開第2次會議。

岸田出席會談後舉行的聯合記者會說，在國際社會面臨俄羅斯侵略烏克蘭等嚴峻挑戰的情況下，為維護及強化基於法治的自由且開放的國際秩序，兩國合作重要性與日俱增。

他說，在這次跟蕭茲的會談上，大家都基於這樣的問題意識，同意進一步強化兩國間合作關係。

蕭茲在同場合談到日德ACSA已於7月12日生效時說，「這是非常重要的事，將提升雙方合作強度到前所未見的程度」，對有助強化雙方在安全保障領域關係表達歡迎之意。

另外，蕭茲談到日本對烏克蘭所提供的協助表示，日本政府在財政方面給了大量支援，值得大家感謝與讚賞；日本也對俄羅斯實施廣泛制裁，「我們一起站在烏克蘭這一邊」。