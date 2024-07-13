美議員籲重視印太區域威脅 將夏威夷納北約保護傘

美國雖然是北約成員國，但夏威夷州因地理位置特殊不適用集體自衛權，美國十多位參議員認為北約不夠「與時俱進」、未考量印太重要性，趁北約峰會期間呼籲國務卿推動將夏威夷納入北約保護傘。

北大西洋公約組織（NATO）成員國領導人本週齊聚華府出席峰會，夏威夷州聯邦參議員夏茨（BrianSchatz）為首的國會跨黨派小組，10日致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲勿將擁有多個美軍基地的夏威夷州排除在北約保護傘外。

參議員們引述前太平洋司令部司令哈里斯（HarryHarris）指出，夏威夷是美國印太戰略的中心；「如果我們遭受中國或北韓攻擊，夏威夷將處於任何攻擊的前沿」。

參議員們要求國務院9月1日前回覆一連串提問，包括是否向北約盟國提出夏威夷被排除在北約第6條的問題？如果是這樣，北約盟國考慮採取哪些行動方案來合法、正式地確保對夏威夷的攻擊將觸發集體自衛權？

十幾年前已有議員提出夏威夷不該被北約「遺落」，近來因為印太局勢緊張，時不時浮上檯面。主要癥結在於，北約1949年根據「華盛頓條約」（Washington Treaty）成立，當年夏威夷是美國領地，10年後才成為州。

根據「華盛頓條約」第5條，如果北約任何成員國遭到軍事攻擊，將觸發集體自衛權。真正的地理緊箍咒在第6條，內容提到這類保護僅適用於北回歸線以北的陸地、部隊、船舶或飛機。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，夏威夷以及美國領地關島及波多黎各都在北回歸線以南。美屬薩摩亞（American Samoa）、北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）及美屬維京群島（USVirgin Islands）同樣位於北回歸線以南。

比起美國其他地區，夏威夷與亞洲的距離相對近，面臨獨特的安全挑戰。1941年，日軍曾突襲夏威夷檀香山的美國海軍基地珍珠港，奪走2393名美國人的性命，美國也因此加入第二次世界大戰。

如果北韓要攻擊美國，一般認為，夏威夷可能會被鎖定。2018年，當地一則誤發的飛彈警報引發全夏威夷大亂。一位居民後來回憶：「這就是我生命的終點嗎？」

華郵指出，美國國務院發言人表示，已收到夏茨等人的聯名函，一有機會檢視信件內容，就會做出回應。

夏茨曾於2022年在參議院聽證會上就此事質詢布林肯。布林肯表示，他認為「對美國或其領地的任何攻擊，即使在（華盛頓條約）第5條的地理範圍外」，都會引起盟友的回應。

布林肯也說，任何修改這份條約，以將夏威夷納入其中的作為都「不太可能達成共識」，因為其他盟國也擁有在規定範圍之外的領地。

法國海外省分馬丁尼閣島（Martinique Island）便位於北回歸線以南，人口近40萬。

布林肯說，相關討論將「打開潘朵拉盒子」。參議員們則認為，太平洋區域潛在的衝突可能對夏威夷構成威脅，而且「珍珠港遇襲的傷疤至今仍清晰可見」。