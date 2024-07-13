三星市值已大幅落後台積電　成立55年韓國員工首次大罷工

台灣受惠於這波AI浪潮，護國神山台積電第二季營收飆新高，股價持續上漲。反觀韓國科技巨頭三星電子（Samsung）成立55年來，首次面臨大型罷工，8日至今約有6500人參與行動。2024年初，三星工會開始就工資及福利問題持續和公司談判，但始終未達成協議。工會舉行3天大罷工的最後一天（7月10日），再度重申訴求，包括所有成員平均加薪3.5%、改善獎金政策、並增加1天休假，同時要求三星同意賠償工人在罷工期間的任何薪資損失。但管理層對於他們的訴求未展現出任何對話意圖，因此工會決定無限期延長罷工時間。

產品發表會遇上罷工！工會稱：生產線中斷 管理層終將軟化態度

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/09～2024/07/11）統計調查，三星罷工近三日探索概念出現「無限期罷工、管理層無意對話、讓管理層後悔、HBM」等字詞。三星處於關鍵時刻，正努力說服輝達（NVIDIA）使用該公司高頻寬記憶體（HBM），以便在人工智慧領域追上競爭對手，無法承受製造受阻。此外，三星10日舉辦今年最大規模的產品發表會，推出新款折疊機和智慧錶。工會稱，「我們明確發現生產線中斷，公司將後悔做出這個決定，管理層終將軟化回到談判桌」。韓媒擔心，在美國、日本、台灣等全世界展開激烈晶片競爭的情況下，三星工會罷工恐損害韓國晶片產業競爭力。

三星主要業務競爭力下滑 要求高階主管每週工作六天

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

由於大環境與國際局勢的不樂觀，三星集團四大支柱產業（半導體、智慧手機、顯示器、家電）的業務競爭力下滑，三星集團4月開始要求旗下所有高階主管每週工作六天、週休一日，引起部分反對聲音。有產業官員批評這個做法過時且低效，並表示這將削弱員工士氣和工作場所的整體氛圍，即使普通員工不需要每週工作6天，他們也會感受到額外工作壓力帶來的負面影響。更重要的是，這種高階主管「加班」的工作制度，與全球勞動改革潮流背道而馳，是否能產生實質成果也備受懷疑。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月09日至2024年07月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『三星罷工』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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