伊爾艾朗：政治面因素可能使Fed降息時機再度延後

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
伊爾艾朗認為，聯準會（Fed）9月降息的可能性，可能因為美國11月大選後出現推升通膨的政策性震撼而下降。 路透
伊爾艾朗認為，聯準會（Fed）9月降息的可能性，可能因為美國11月大選後出現推升通膨的政策性震撼而下降。 路透

經濟學者、英國劍橋大學女王學院院長伊爾艾朗表示，美國聯準會（Fed）9月降息的可能性，可能因為11月大選後出現推升通膨的政策性震撼而下降。

伊爾艾朗表示，「有兩項因素可能干擾Fed於9月降息的可能性。其一是可能出現一項不利的數據，其二則是政治問題。他們將如何關切選舉之後因為政策因素，而引發足以推升通膨的震撼？」

他指出，Fed「最大的憂慮」，是即將到來的降息周期是否因為通膨重新加速上升而必須逆轉，且利率必須再度上升。

伊爾艾朗認為，Fed明年升息的機率甚低；如果升息，則是因為重大的外部震撼，或「因為財政、貿易等其他方面的政策，發生基本性的轉變」。

由於美國6月消費者物價指數（CPI）進一步降溫，使市場強烈預期9月將降息。伊爾艾朗指出，「Fed將使這項可能性的門戶大開。他們將繼續表示，2%的通膨率是我們的目標，該達到時就會達到。這就是實際上小幅提高通膨目標，但卻不明說的作法」。

Fed 美國 通膨

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