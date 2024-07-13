美債迎轉機 收復今年失土 債券天王葛洛斯看好2年期產品

美國聯準會（Fed）官員發表鴿派看法與通膨降溫，促使交易員加碼押注Fed 9月降息，美國公債已全數收復今年來失土且翻紅上漲。昔日「債券天王」葛洛斯看好2年期美國公債。

彭博美國公債指數今年來已上漲0.25%，此前，市場在4月削減降息押注時，當時該指數今年來一度累計下跌3.4%。美國6月通膨漲幅為2021年8月以來最小，投資人幾乎一致拉高對Fed將在9月降息的押注。

彭博美債總回報指數走勢

ATFX全球市場公司首席分析師特維戴爾認為，未來幾周Fed官員的發言將更受關注，「現在確實覺得公債多頭轉機要來了」。

今年有決策投票權的舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，美國最近的通膨、就業及經濟成長數據顯示，有必要稍微調整利率政策，「顯然通膨穩定和充分就業這兩個雙重目標的風險平衡已改善，貨幣政策正在發揮作用」。但她未評論首次降息時機或她偏好的降息幅度。

今年沒有投票權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）也形容6月通膨數據「出色」，這個證據提供了他通膨正回落到2%目標的信心。他也持續認為未來幾個月能夠降息，「隨通膨下滑，目前的利率水準變得非常『限制』（經濟），將對需求造成愈來愈大的下行壓力」。他拒絕就首次降息時機提供指引。

今年也沒投票權的聖路易斯聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）則說，最近一連串數據顯示Fed抑制通膨取得進一步進展，但「希望有更多證據證明未來通膨有望趨近於2%」。

不過，部分策略師仍對美國公債前景抱持謹慎態度。Lazard首席市場策略師坦博認為，較長天期公債殖利率下跌「相對於公允價值已經跌過頭」，雖然Fed今年可能降息2-3碼，但寬鬆周期結束時，聯邦資金利率可能在3.5%至4%左右，這意味10年期公債「就價格而言，相較當前水準，幾無額外上漲空間」。