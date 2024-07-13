日圓匯率一度急升至157 傳日銀砸220億美元拉抬

日本銀行（央行）數據顯示，日圓匯率11日之所以在美國通膨數據發布後激升，有可能是該國今年來第三次進場干預。根據對日銀帳戶的分析，當日干預規模約3.5兆日圓（220億美元）。12日日圓盤中一度又勁升近1%，市場不禁懷疑日銀是否連兩日出手。

在美國11日發布6月消費者物價指數（CPI）數據後的約半小時，日圓匯率便從原本1美元兌161.58日圓，躍升至157.44日圓，升幅超過4日圓，與前幾次干預造成的升幅差不多，終場升幅收斂至1.76%。12日日圓走勢震盪，一度升值0.9%至157.38日圓，約一個月高點。

彭博資訊指出，這顯示日本當局打算搭「順風車」，嘗試利用美國通膨放緩、推升市場對聯準會（Fed）即將降息預期，來提振日圓匯率。這將是日本自2022年9月來的多次支撐行動中，首次在日圓對美元走強時嘗試支撐日圓，凸顯日本策略的改變。

雖然部分市場觀察家事前已警告干預可能性，但多半猜測是發生在美國通膨比市場預期火熱時，因為那將可能導致日圓重貶，很少人預料到東京當局會在日圓走強時出手。

日本財務大臣鈴木俊一和負責外匯事務的財務官神田真人，12日都拒絕對是否進行干預發表評論，一如他們上次在4月底疑似干預後的反應。當地媒體則引述匿名官員報導，財務省確實已介入市場。

三菱日聯研究顧問公司首席經濟學家小林真一郎說：「這次干預時機令人意想不到。在這場拚搏不斷拖長、且沒有任何看到隧道盡頭跡象之際，政府想展現他們有許多方式可以干預。」