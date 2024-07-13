英特爾衝刺軟體營收 2027年目標10億美元
英特爾（Intel）技術長拉文德（Greg Lavender）表示，公司推動發展軟體事業的成效卓越，軟體營收可望在2027年底前達到10億美元。為不讓輝達（Nvidia）的軟體平台CUDA獨大，英特爾近年積極發展軟體事業。
拉文德接受路透訪問時說：「我的目標是讓軟體和開發者雲端訂閱營收達到10億美元。我認為我正順利朝向在2027年底前達成這個目標...也可能更快。」英特爾2023全年營收達540億美元。
拉文德2021年獲執行長基辛格從雲端運算公司VMware延攬，領導英特爾的軟體策略，當年英特爾的軟體收入超過1億美元，之後英特爾已收購三家軟體公司。
英特爾提供的軟體服務和工具琳瑯滿目，包括從雲端運算到人工智慧（AI）。拉文德說，他的策略是專注在提供AI、效能和安全服務，英特爾已在這三個領域都進行投資。
英特爾和超微（AMD）的AI處理器，目前對市場龍頭輝達尚無法造成什麼威脅，輝達去年掌握資料中心晶片市場83%市占率。
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