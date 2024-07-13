特斯拉無人計程車 傳延後亮相

彭博資訊引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉打算將無人駕駛計程車Robotaxi的發布時間從8月延到10月，以賦予專案團隊更多時間製造更多原型車。特斯拉先前連漲11天的漲勢中斷，11日股價應聲重挫逾8%。

因消息尚未公布而要求匿名的知情人士表示，計畫延遲約兩個月的決定已經過內部溝通。其中一名消息人士說，設計團隊本周被告知要修改Robotaxi某些元素。

特斯拉執行長馬斯克幾個月前才將產品發布日期訂在8月8日，但Robotaxi恐延宕的消息傳出後，為近期強漲的特斯拉股價帶來陰影，特斯拉11日收盤大跌8.4%，12日早盤開低走高。

潛在競爭對手Uber和Lyft的股價11日則分別應聲上漲6.1%和4.6%。

然而，Wedbush分析師艾夫斯仍維持給予特斯拉「表現超越大盤」評級，「我們正靜候馬斯克的說法，就算是從8月延到10月，我們仍看好特斯拉的人工智慧（AI）與機器人題材，即便是確有延後一事，顯然會在短期使股價承受壓力」。

不過，不是所有專家都這麼樂觀，瑞銀（UBS）已將特斯拉股票的評級，從「中性」調降為「賣出」，因特斯拉已是標普500指數中本益比前十高的企業之一，「如果市場對AI的熱情減退，可能影響特斯拉的本益比」，而降級勢在必行，因缺乏能見度，且成長題材可能拖更久才實現，甚至未能成真。

推出無人計程車服務的想法已在特斯拉醞釀多年，至少可以追溯到馬斯克2016年為特斯拉擘劃的「宏圖大計」第二篇章。他近幾個月已優先推動該專案，而非研發一款比特斯拉最實惠車款Model 3要更便宜的電動車上。

DataTrek Research共同創辦人考拉斯說：「投資人一直在期待AI在現實世界中的突破性應用，現在有一個在AI領域深耕多年的人（指馬斯克）跳出來說，『嘿，我推出了那個殺手級應用』（指無人計程車）」，「但這顯然是一檔基於信仰的股票，估值與目前的獲利無關，只要股價每上漲一天，對重大事件的標準只會拉得更高」。