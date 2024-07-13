百事沒勁 美消費拉警報

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國包裝食品巨擘百事公司（Pepsi）與Conagra品牌公司，上季業績疲弱，並表示美國購物者正面臨財務壓力，正成為美國消費者支出陷入困境的最新警報。

生產多力多滋（Doritos）薯片與百事可樂等產品的百事，在止於6月15日的年度第2季（上季）自體營收（不計匯率與併購等因素影響）成長1.9%，低於分析師預期的2.9%，食品類產品銷量比去年同期下滑2%，產品涵蓋多力多滋與奇多（Cheetos）的Frito-Lay北美銷量更下滑3%，北美餐飲銷量也減少3%。

歷經多年的漲價與銷售成長後，百事的美國事業正陷入困頓，通膨長期居高不下，已迫使許多購物者縮衣節食，轉向更便宜的超市自有品牌，也因為消費者更聚焦於營養和平價，零食部門業績尤其乏善可陳。

百事在國際市場的表現較佳，拉美地區上季自體營收增長2%，亞太市場增加1%，但也低於市場預估。該公司稍微調降全年自體營收成長率預估，從先前的「至少4%」降至「約4%」。

百事執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）表示，美國各所得族群的「價格敏感度更高」，不僅限於低所得消費者，「大家都說通膨很高，我的可支配所得緊繃」，「不只是較低所得消費者，是全面的」。

消費者 美國 通膨

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