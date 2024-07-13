181億美元 小摩Q2獲利創高 超越分析師預期

美國企業財報季12日開鑼，打頭陣的大型銀行摩根大通（JPMorgan Chase）第2季獲利創新高紀錄，花旗集團（Citigroup）獲利也成長，富國銀行（Wells Fargo）淨利優於預期，主因是投資銀行費用營收增加。

債市與股市的增資活動恢復熱絡，讓華爾街大型銀行受益匪淺。企業對美國經濟避開衰退的信心增強，尋求併購交易的興趣增濃，也讓這些大型銀行的顧問費收益回升。

摩根大通淨利

但摩根大通執行長戴蒙不忘提醒：「儘管市場估值和信用利差似乎反映相當良好的經濟展望，我們仍對潛在的尾部風險提高警覺。」這些風險包括地緣政治情況瞬息萬變，以及通膨和利率居高不下。

戴蒙解釋：「抑制通膨雖有一些進展，但我們前頭仍面臨多股助長通膨的壓力：龐大的財政赤字、基建需求、貿易結構調整，以及世界再軍事化。因此，通膨和利率可能仍會高於市場預期。」

這家全美最大銀行第2季淨利年增25%至181.5億美元，再創新高紀錄，並超越分析師預期。其他數據也優於預期：投資銀行費用營收較去年同期激增46%至25億美元，加上股票交易營收衝上將近30億美元，使總交易營收達到78億美元。

上季淨利息收入（NII）成長4%至227億美元，略低於預期。摩根大通5月調高全年NII預測至910億美元，理由是聯準會（Fed）降息步調比年初預期減緩。

同日公布財報的全美第三大放款機構花旗集團說，第2季淨利攀升至32億美元，或每股1.52美元，優於一年前的29億美元，或每股1.33美元。第2季營收年增4%至201億美元。投資銀行費用營收躍增60%至8.53億美元，使包含企業放款的銀行業部門營收成長38%至16億美元。

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）說：「結果顯示，我們的策略執行有進展，多角化經營的商業模式也有助益。」

富國銀行第2季淨利下滑至49億美元，或每股1.33美元，但仍優於分析師預測的1.29美元。投銀費用營收躍增38%至4.3億美元。但上季費用增加2%至133億美元，增幅大幅超出分析師預估的0.2%。第2季NII更降到兩年來最低水準，觸動富國銀股價重挫。