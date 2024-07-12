美PPI溫和上升！美股4大指數早盤齊揚 台積電ADR漲2％
美股12日早盤四大指數齊揚，同日出爐的通膨數據雖高於預期，但升幅溫和，6月整體數據仍指向通膨回歸到下降趨勢，聯準會（Fed）9月降息的可能性更強。
美股昨（11）日大盤跌0.88%，兩大指數終結七日連續漲勢，12日早盤逆轉跌勢，道瓊工業指數漲0.36%；標普500指數漲0.25%；那斯達克綜合指數漲0.33%；費城半導體指數漲0.33%；台積電ADR更是一度大漲2%。
特斯拉宣布將無人駕駛計程車Robotaxi的發布時間從8月延到10月後，11日收盤大跌8.4%，瑞銀也調降特斯拉股票評級，但12日早盤一度回彈2.4%。輝達早盤也漲近2%。
美國勞工部12日表示，6月生產者物價指數（PPI）月比上升0.2%，高於預估的0.1%；年比則增長2.6%，高於5月時的2.2%升幅。扣除能源及食品後的核心PPI年比上升3%，也高於預期。
儘管PPI升幅高於預期，但市場較看重11日公布的消費者物價指數（CPI）。且扣除能源、食品及貿易項目之後的雙核心PPI明顯偏低，年比上升3.1%，升幅低於5月時的3.2%，顯示扣除這些變動幅度較大的項目後，通膨壓力已明顯降溫。
此外，3Fourteen Research策略師派斯表示，接下來的企業財報季，以及信貸擴張，都將帶動年底年的市場走向。
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