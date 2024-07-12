10年來最大規模整頓！聯合利華明年底前將砍3分之1歐洲員工

英國消費品巨擘聯合利華（Unilever）計劃，明年底前裁減歐洲三分之一的辦公室人力，欲藉十年來最大規模整頓行動，力圖推動企業成長。

英國金融時報（FT）報導，聯合利華10日在向全公司播放的會議中對高管說，明年底前預計在現有的10萬~11萬名歐洲辦公室員工中，裁減3,000至3,200名人力，但尚未正式決定實施地點。諮詢程序將在未來幾周開始進行。

聯合利華人資主管特利布說，裁減的人力「主要是辦公室人員」，不包含工廠員工。聯合利華歐洲工會（European Works Council）主席索格柏格說，所有歐洲辦公室受影響程度將相同，但倫敦和鹿特丹總部所受影響將會最大。

索格柏格說，「這是公司過去10年來最大規模的整頓行動，員工都相當震驚」。

在股東施壓下，去年接任聯合利華執行長的舒馬克3月宣布企業整頓方案「生產力計畫」，這波裁員行動是此計畫的一環。公司也預計在全球現有的12.8萬名員工中，裁減至多7,500位。

聯合利華3月已宣布分拆冰淇淋事業，因該部門成長不如美妝和健康部門。這波遭裁減的人員中，將可能轉調至分拆後的新單位。