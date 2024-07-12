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美國通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

美國聯準會（Fed）有必要等到9月才啟動降息嗎？如果Fed公開明說的降息標準已達成，也許最快本月就啟動降息也說不定，儘管目前看來機率微乎其微，但世事難料，今夏未必不會爆出大驚喜。

華爾街日報報導，Fed已經明白指出降息的標準--Fed必須對通膨滑向2%的目標有信心。由此來看，這個目標似乎已經達成。

通膨、就業、消費減弱給Fed充分降息理由

美國6月消費者物價指數（CPI）數據弱得出人意料。剔除食物和能源的核心CPI年增幅僅3.3%，是逾三年來最小，而且已連續第16個月減緩或持平，證明今年初市場擔心通膨復熾實屬過慮。Fed主席鮑爾本周在國會作證時說，著手降利率之前，他希望看到更多通膨降溫的證據；那麼，11日的CPI已給了他想看到的證據

再者，此刻看不出有什麼因素可能驅動通膨復熾。鮑爾也在國會作證時言明，美國勞動市場動能正在降溫，這不僅移除助長通膨的一大驅動力，還升高了經濟向下沉淪的風險。

同時，消費品公司已對需求滑落示警。百事公司11日就表示，旗下Frito-Lay賣的零售銷售減弱，原因除了近年通膨竄升侵蝕購買力，也怪罪於借貸成本高昂。Fed有能力協助改善第二個問題。

程序考量可能使Fed等到9月才啟動降息

然而，Fed卻可能等太久才啟動降息，讓經濟下沉力量在這段等待期間持續增強。

Fed拖到9月再降利率的理由不是基於經濟考量，主要是程序考量。因為負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）8月沒排定例會，而7月30日至31日的會議距離現在不到三周。這讓Fed不能像往常慣例那般，藉充分對外溝通，讓市場做好心理準備。

目前投資人也普遍相信，7月降息的機率渺茫。芝商所FedWatch網站顯示，截至11日下午為止，期貨市場交易員仍認為7月降息的可能性只有9%；相較下，在9月18日那場會議降息的機率明顯升高，從前一日的73%升到93%。

好消息是，從現在到9月這段期間，Fed可能持續釋出鴿派訊號，促使美債殖利率和其他市場利率走低。美國10年期公債殖利率11日降至4.19%，已從4月底時的4.7%大幅回落。而且，一旦9月啟動降息，後續降息行動可能迅速接踵而至。市場如今估計到明年1月，Fed可望至少降息3碼（0.75個百分點）。

7月降息可能性低 但不應完全排除

但話說回來，問題仍是：如果啟動降息已有充分論據支持，又何必再等幾個月、冒著經濟可能急轉直下的風險？

或許，Fed將給投資人一個夏季大驚喜。

巴隆周刊（Barron's）指出，倘若下周公布的零售銷售和就業數據都顯示成長減速慢行，不能排除Fed意外提前在本月降息的可能性。若是如此，將給美股漲勢添加柴火。

Fed 美國 通膨

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