CPI降溫利多 為何反害科技股大跌？分析師：美股漲勢更穩健了

美國傳出6月通膨降溫的好消息，強化市場對聯準會（Fed）9月降息的預期，卻觸動大型科技股11日重挫，特斯拉、輝達（Nvidia）等「七大巨頭」市值合計蒸發將近6,000億美元，單日抹去的市值是史上次多。

七大科技股全遭賣壓打趴

根據道瓊市場數據，這七大巨頭科技股11日股價跌幅最起碼也有2.3%，以致市值合計跌掉5,980億美元，是2022年2月3日當天市值合計縮水6,020億美元以來最大。

七巨頭中，電動車大廠特斯拉11日暴跌8.4%，跌幅最慘重，之前連11天漲勢戛然而止，單日跌幅為今年1月25日以來最深。彭博報導披露，特斯拉打算把原訂8月的自駕計程車（robotaxi）發表會延到10月，加劇跌勢。

跌幅次深的是七巨頭中今年來漲最兇的輝達和Meta Platforms，11日分別收跌5.6%和4.1%。此外，Google母公司Alphabet跌2.8%、微軟跌2.5%、亞馬遜跌2.4%，蘋果也跌2.3%。

上一回七巨頭科技股全面收跌至少2%，是在2022年12月22日。

由於蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Alphabet和Meta六家公司合計占標普500市值的31%，這些科技巨頭猛摔一跤，自然就拖累標普500指數收黑。儘管79%的標普500成分股同日收漲。

這反映資金從今年紅火的科技股，轉向中小型股和其他漲勢落後股。

CPI降溫助長降息預期 引發資金輪動

分析師指出，觸動美國大型科技股賣壓驟現的導火線，是11日出爐的6月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，讓投資人更確信Fed即將啟動降息。

問題是：為什麼Fed降息在望的好消息，會引發大型科技股暴跌？

JonesTrading首席市場策略師歐魯克指出，之前Fed大幅升息，七大巨頭股大致不受影響，繼續照漲不誤；同理，如今Fed放鬆貨幣政策在即，他們也不會是受益者。

資金於是轉向下一批潛在贏家股。在Fed降息預期下，投資人紛紛獲利了結漲幅已大的科技股，轉進可能受惠於利率降低的個股和類股。

例如今年表現最差的不動產股，11日就躍漲2.7%，是今年來最大漲幅，不動產也成為當天標普500指數表現最佳類股。小型股也漲勢凌厲，羅素2000指數收漲3.6%，相較下，科技股為主的那斯達克綜合指數跌2%。

落後股接棒漲有利美股後市

Interactive Brokers分析師索斯尼克表示，光看標普500和那指11日的表現，可能以為「良性」的CPI報告對股市不利；實則不然，因為通膨降溫數據一出爐，反而激勵大多數股票上漲，眾人期待已久的「健康輪動」可能終於來臨。

Janney Montgomery Scott分析師萬卓斯基說，大盤漲勢若從一小撮領漲股--七大巨頭、人工智慧（AI）熱門股、巨型股--擴展開來，從成長股輪動到價值股，而且這股趨勢能延續至未來數周和數月，市場廣度改善將有利美股大盤繼續上攻。

InfraCap小型股收益ETF投資組合經理人海費德表示，他一直期待美股漲勢分布更廣，讓美股漲勢更穩、更持久。海費德最近把標普500指數年底目標價調高至6,000點。

他說，Fed若果如預期在9月降利率，將跟進這波全球主要央行降息潮，全球銀行體系將獲得大量流動性挹注，按過往經驗，這會導致股市和債市同步大漲。

Carson Group全球總經策略師瓦吉斯認為，11日科技股賣壓拖累標普500下挫可能「有點反應過度」，但即使科技股今後拉回整理，「其餘493檔成分股…形形色色的大型價值股可能大漲，繼續撐起（標普500）指數」。

Yardeni研究公司總裁雅德尼指出，就算剔除七大巨頭，「標普493」也呈現多頭走勢，而第2季獲利如果優於預期，加上更多非科技業公司主管提出運用AI降低成本、提高生產力的計畫，可望激勵標普500更多成分股參與美股漲勢；Fed一啟動降息，更可能鼓舞多頭士氣大振。

雅德尼已上調標普500指數年底目標價，從5,400點提高到5,800點。