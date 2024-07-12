聯準會降息希望再起 亞股大多收高

投資人對於預期美國將會降息愈來愈有信心，儘管美國股市昨天大致下跌，但亞洲股市今天大多數收盤上漲。

法新社報導，由於美國6月消費者物價指數（CPI）升幅小於預期，引發市場人士更加看好美國聯邦準備理事會（Fed）將在9月調降借貸成本，並可能在明年1月之前再次降息。

此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）10日表示，美國貨幣決策官員恐怕不會等到通膨率降至2%的目標才放寬貨幣政策，因為「如果等這麼久，很可能等過久了」。

舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）總裁戴利（Mary Daly）昨天也說：「我確實認為，從陸續出爐的通膨、經濟成長和就業市場資料來看，很可能有正當理由進行一些政策調整。」

經濟數據雖然看來為美國在2個月後降息開綠燈，但美股標普500和那斯達克指數昨天收盤仍從歷史高點回落，觀察家歸咎於投資人將注意力從亞馬遜（Amazon）等科技類大型股轉向大多被忽視的較小型股票。

所幸亞股今天大致延續昨天漲勢。另中國今天公布，6月出口成長幅度大於預期，但進口萎縮而非預期的成長，不過投資人幾乎未出現明顯反應。

香港股市今天收盤勁揚2.6%，雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收高。但東京股市終場重挫2.5%，首爾和台北股市也收低。上海股市則收在平盤。