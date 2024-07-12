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歐盟對大陸二氧化鈦徵收臨時反傾銷稅 最高39.7％

中央社／ 台北12日電

繼中國電動車之後，歐盟執委會11日公告，對原產於中國的二氧化鈦做出反傾銷初步裁決，今天起對相關產品徵收最高39.7%的臨時反傾銷稅，首當其衝是中國最大的生產出口商龍佰集團。

二氧化鈦（Titanium Dioxide）是一種無機化工白色顏料，廣泛應用於塗料、塑膠、化妝品、食品、紡織品、造紙等多個領域，與民生經濟息息相關，有「經濟發展的晴雨表」之稱。

綜合澎湃新聞、華夏時報等陸媒報導，中國二氧化鈦產能占全球50%以上，出口量居世界第一，歐盟是第二大出口市場。2023年，中國對歐盟地區出口量在26萬噸左右，占總出口量的16%。

2023年11月13日，歐盟對原產於中國的二氧化鈦發起反傾銷調查，調查期間為2022年10月至2023年9月，損害評估則回溯至2020年。

據報導，此次反傾銷調查源於去年9月歐洲二氧化鈦特設聯盟（ETDC）的申請。ETDC表示，中國出口商在歐盟市場上存在傾銷行為，導致過去3年自中國的進口量大增，影響歐盟本土企業的生產。該聯盟估計，中國二氧化鈦出口商的傾銷幅度高達45%至65%。

歐盟執委會11日發布公告，對原產於中國的二氧化鈦作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品徵收14.4%至39.7%的臨時反傾銷稅，自發布次日起生效。

中國五大二氧化鈦上市公司均在臨時反傾銷稅加徵名單上。其中，龍佰集團及旗下公司被加徵最高的39.7%關稅；中核鈦白旗下公司則被加徵14.4%關稅；其他公司則被加徵35%至39.7%關稅。加稅幅度遠比市場預估的10%至20%要高。

龍佰集團是中國最大的二氧化鈦生產商，2023年銷售115.89萬噸，外銷占56.47%，也是歐洲市場銷量最大的公司。

初步裁定公告後，被加稅的中國公司應於12日起5天內提交聽證會申請、15天內提交案件評述意見，也就是在最終裁決之前仍有申訴機會。

反傾銷 歐盟

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