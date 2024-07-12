萬那杜總理邀中國銀行設點 恐牽動太平洋影響力競賽

太平洋島國萬那杜總理薩威的辦公室今天發布聲明表示，總理已邀請中國銀行股份有限公司在首都維拉港（Port Villa）設立分行，若順利談成，可能牽動美中太平洋影響力競賽。

路透社報導，萬那杜總理薩威（Charlot Salwai）的辦公室在臉書發布聲明說，薩威會晤中國的銀行官員時提出這項請求。根據聲明，在維拉港設立分行一事尚未做出決定；這個分行可能做為人民幣清算銀行。

中國銀行並未回覆路透社記者的置評請求。

與此同時，美國正忙著和澳洲擬定一項計畫，設法在具戰略意義的太平洋島國（Pacific Island）地區提升金融服務之可及性。

全球銀行業者持續撤出萬那杜，因為該國距離遙遠、往來不易，而且人口稀少，意味獲利展望小。

美國和澳洲在布里斯本（Brisbane）於本週稍早舉行會議，試圖找出能改善太平洋島國地區金融可及性的解決方案。中國這時也在爭奪太平洋島國地區的影響力。

萬那杜當局的聲明指出，目前都是用強勢美元購買中國製進口商品，若採用人民幣清算機制，將有助降低這些商品的價格。

中國銀行目前在紐西蘭、澳洲和巴布亞紐幾內亞都有設點營運。這家銀行今年稍早還跟大洋洲國家諾魯（Nauru）簽署一份合作備忘錄（MOU），旨在探索銀行業務解決方案。