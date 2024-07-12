快訊

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

萬那杜總理邀中國銀行設點 恐牽動太平洋影響力競賽

中央社／ 威靈頓12日綜合外電報導

太平洋島國萬那杜總理薩威的辦公室今天發布聲明表示，總理已邀請中國銀行股份有限公司在首都維拉港（Port Villa）設立分行，若順利談成，可能牽動美中太平洋影響力競賽。

路透社報導，萬那杜總理薩威（Charlot Salwai）的辦公室在臉書發布聲明說，薩威會晤中國的銀行官員時提出這項請求。根據聲明，在維拉港設立分行一事尚未做出決定；這個分行可能做為人民幣清算銀行。

中國銀行並未回覆路透社記者的置評請求。

與此同時，美國正忙著和澳洲擬定一項計畫，設法在具戰略意義的太平洋島國（Pacific Island）地區提升金融服務之可及性。

全球銀行業者持續撤出萬那杜，因為該國距離遙遠、往來不易，而且人口稀少，意味獲利展望小。

美國和澳洲在布里斯本（Brisbane）於本週稍早舉行會議，試圖找出能改善太平洋島國地區金融可及性的解決方案。中國這時也在爭奪太平洋島國地區的影響力。

萬那杜當局的聲明指出，目前都是用強勢美元購買中國製進口商品，若採用人民幣清算機制，將有助降低這些商品的價格。

中國銀行目前在紐西蘭、澳洲和巴布亞紐幾內亞都有設點營運。這家銀行今年稍早還跟大洋洲國家諾魯（Nauru）簽署一份合作備忘錄（MOU），旨在探索銀行業務解決方案。

中國銀行 澳洲 美國

延伸閱讀

聚焦印太安全 20國參與澳洲「漆黑」軍演歷年最大

澳紐參與北約峰會 再對烏克蘭軍援

屏東「三不像」鮪魚身分破解 南大：太平洋黑鮪

萬那杜總理拜訪華為深圳總部 參觀警務監控科技

相關新聞

美股輪動轉向小型股？「大賣空」本尊艾斯曼：大型科技股仍是必備投資

美國6月通膨數據降溫幅度超乎預期，強化聯準會（Fed）9月降息的預期，引發美股類股輪動，資金從科技股轉向小型股，但電影「...

大選前的嘈雜時刻 連全球豪宅市場也要看風向行事

根據蘇富比國際房地產最新的年中豪宅展望報告，全球各地的大選勢將對豪宅市場產生深遠影響，儘管這種影響是短暫的。

滙豐：美元的強勢料持續到明年 即便年內降息也無礙

滙豐證券美國公司的Daragh Maher表示，即使聯準會在今年晚些時候開始降息，事實也會證明，美元的強勢仍具韌性。

日圓在美CPI發布後急升 恐是日銀搞鬼？傳大砸220億美元干預

日本銀行（央行）數據顯示，日圓匯率11日之所以在美國通膨數據發布後激升，有可能是該國進行了今年來第三次的外匯市場干預。

日圓震盪拖累出口類股 日經寫下逾2個月來最大跌幅

日圓匯價震盪拖累部分出口類股，日本東京股市今天收跌，其中基準日經指數重挫2.45%，創下2個多月來最大跌幅

麻州2名資深記者 告微軟、OpenAI「遭竊」版權作品

微軟及OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT自出現以來已涉及多起侵權官司，最新的一起是兩名已年屆80多歲的資深新聞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。