美公債已抹掉今年跌幅 多頭的轉機要來了

隨著通膨降溫促使交易員加大對美國聯準會降息的押注，美國公債已抹掉今年的跌幅。

彭博美國公債指數2024年已上漲0.25%，此前，市場在4月削減降息押注時，該指數的年跌幅達3.4%。周四公布的數據顯示，美國的通膨普遍降溫，進一步鞏固市場對於決策者將在未來幾個月開始寬鬆貨幣政策的信念。

ATFX Global Markets駐雪梨的首席分析師Nick Twidale說：「最近的美國數據終於對債券交易商有利了。未來幾周，聯準會官員的發言將被更密切關注，但現在確實覺得公債多頭的轉機要來了。」

6月通膨報告出爐後，對政策利率敏感的2年期債券殖利率周四下滑13個基點，降到3月以來最低。市場目前的定價已完全反映聯準會9月降息的可能性，在通膨數據公布前，降息的可能性僅約70%。

但部分策略師對美國公債的前景仍抱持謹慎態度。

總部在紐約Lazard公司的首席市場策略師Ronald Temple認為，較長天期公債的殖利率下跌「相對於公允價值已經跌過頭」。雖然聯準會今年可能降息兩到三次，但寬鬆周期結束時，聯邦資金利率可能在3.5%至4%左右，這意味10年期公債「就價格而言，相較於當前水準，幾無額外上漲空間」。10年期公債殖利率周五攀升一個基點到4.22%。

其他人對美國主權債務的前景則較為樂觀。

瑞穗證券公司駐東京首席策略師Shoki Omori表示，這是美國公債交易員「期待已久的時刻」，「鮑爾放鴿令投資人振奮」。