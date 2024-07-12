快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美公債已抹掉今年跌幅 多頭的轉機要來了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
隨著通膨降溫促使交易員加大對美國聯準會降息的押注，美國公債已抹掉今年的跌幅。路透
隨著通膨降溫促使交易員加大對美國聯準會降息的押注，美國公債已抹掉今年的跌幅。路透

隨著通膨降溫促使交易員加大對美國聯準會降息的押注，美國公債已抹掉今年的跌幅。

彭博美國公債指數2024年已上漲0.25%，此前，市場在4月削減降息押注時，該指數的年跌幅達3.4%。周四公布的數據顯示，美國的通膨普遍降溫，進一步鞏固市場對於決策者將在未來幾個月開始寬鬆貨幣政策的信念。

ATFX Global Markets駐雪梨的首席分析師Nick Twidale說：「最近的美國數據終於對債券交易商有利了。未來幾周，聯準會官員的發言將被更密切關注，但現在確實覺得公債多頭的轉機要來了。」

6月通膨報告出爐後，對政策利率敏感的2年期債券殖利率周四下滑13個基點，降到3月以來最低。市場目前的定價已完全反映聯準會9月降息的可能性，在通膨數據公布前，降息的可能性僅約70%。

但部分策略師對美國公債的前景仍抱持謹慎態度。

總部在紐約Lazard公司的首席市場策略師Ronald Temple認為，較長天期公債的殖利率下跌「相對於公允價值已經跌過頭」。雖然聯準會今年可能降息兩到三次，但寬鬆周期結束時，聯邦資金利率可能在3.5%至4%左右，這意味10年期公債「就價格而言，相較於當前水準，幾無額外上漲空間」。10年期公債殖利率周五攀升一個基點到4.22%。

其他人對美國主權債務的前景則較為樂觀。

瑞穗證券公司駐東京首席策略師Shoki Omori表示，這是美國公債交易員「期待已久的時刻」，「鮑爾放鴿令投資人振奮」。

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

一度急升日圓匯價轉震盪 專家點明難回150價位關鍵

台股高檔賣壓多大？國泰投信董座張錫：預設高點恐會做出可惜的決定

全球股市上半年高漲 布局組合基金攻守兼備

股市上半年高漲 布局組合基金攻守兼備

相關新聞

美公債已抹掉今年跌幅 多頭的轉機要來了

隨著通膨降溫促使交易員加大對美國聯準會降息的押注，美國公債已抹掉今年的跌幅。

南韓明年最低時薪將首度突破1萬韓元 中小企業叫苦

南韓當局已決議，明年最低時薪為10,030韓元（7.3美元，約新台幣237元），首度突破10萬韓元大關，引發南韓中小企業...

美消費支出最新警報：百事警告各所得族群顧客都在省錢

美國包裝食品巨擘百事公司（Pepsi）與Conagra品牌公司上季業績疲弱，並表示美國購物者正面臨財務壓力，正成為美國消...

日圓震盪拖累出口類股 日經寫下逾2個月來最大跌幅

日圓匯價震盪拖累部分出口類股，日本東京股市今天收跌，其中基準日經指數重挫2.45%，創下2個多月來最大跌幅

麻州2名資深記者 告微軟、OpenAI「遭竊」版權作品

微軟及OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT自出現以來已涉及多起侵權官司，最新的一起是兩名已年屆80多歲的資深新聞工...

1天賣200萬個…巴西披薩銷量全球第2 冠軍是這國

披薩是全球最受歡迎的食物之一，1985年巴西聖保羅州舉行10種最佳莫札瑞拉起司和瑪格麗特披薩食譜評選，在全國受到熱烈迴響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。