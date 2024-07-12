對抗H5N1禽流感 世衛組織籲加強動物流感監測
世界衛生組織（WHO）今天警告，不完整的監測影響世衛組織控制H5N1禽流感病毒對人類造成的風險。
根據法新社報導，世衛組織表示，美國上週通報了第4起人類感染H5N1禽流感病例，主要因接觸染病乳牛而感染；柬埔寨通報有兩名孩童因接觸生病或死亡的雞隻而得病。
世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）說：「目前尚未接獲人傳人案例，因此世界衛生組織仍評估它對公眾的風險不高。」
他在記者會上指出：「然而，針對全球動物流感病毒的監測有限，也影響我們評估、管理風險的能力。」
「了解這些病毒如何在動物間傳播及變異是至關重要的，它有助於識別任何可能增加人類爆發疫情或可能引發大流行的風險。」
世衛組織呼籲全球各國加強動物和人類的流感監測與報告，彼此分享樣本和基因序列，對接觸染疫動物的農場工人增加保護，並加強禽流感研究。
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