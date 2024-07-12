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南韓明年最低時薪將首度突破1萬韓元 中小企業叫苦

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓當局已決議，明年最低時薪為10,030韓元，首度突破10萬韓元大關。路透
南韓當局已決議，明年最低時薪為10,030韓元，首度突破10萬韓元大關。路透

南韓當局已決議，明年最低時薪為10,030韓元（7.3美元，約新台幣237元），首度突破1萬韓元大關，引發南韓中小企業警告，將因此身陷更具挑戰的情勢。

南韓基本工資委員會決議，明年最低時薪調升170韓元，幅度為1.7%，為史上第二小的調漲幅度。企業管理階層和公共利益代表在表決時都支持，部分勞方代表則離席抗議漲幅太小。勞方最初提議設定在12,600韓元，企業代表則提議凍薪。

這也是南韓1998年實施基本工資制以來，最低時薪首度突破1萬韓元大關。若以每周工時40小時計算，最低月新為210萬韓元（約新台幣4,954元）。根據南韓統計當局，約300萬名勞工將受惠。

在基本工資委員會提出決議後，勞工部將在8月5日前公開徵詢回饋，明年初生效，勞方與企業代表都能提出正式反對，供勞工部評估反對事由是否合理，若認定有效，將要求委員會重新審議。

代表南韓中小企業的韓國中小企業中央會（KFME）12日則表達遺憾，認為中小企業將陷入更具挑戰的處境。韓國餐廳協會也說，現在以時薪1.1萬~1.2萬韓元的條件已很難招募員工，在最低時薪漲破1萬韓元後，可能必須支付1.3萬~1.4萬韓元。

南韓 基本工資 時薪

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