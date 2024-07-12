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美消費支出最新警報：百事警告各所得族群顧客都在省錢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
百事公司（Pepsi）與Conagra品牌公司上季業績疲弱，成為美國消費者支出陷入困境的最新警報。美聯社
百事公司（Pepsi）與Conagra品牌公司上季業績疲弱，成為美國消費者支出陷入困境的最新警報。美聯社

美國包裝食品巨擘百事公司（Pepsi）與Conagra品牌公司上季業績疲弱，並表示美國購物者正面臨財務壓力，正成為美國消費者支出陷入困境的最新警報。

生產多力多滋（Doritos）薯片與百事可樂等知名產品的百事，在止於6月15日的年度第2季（上季）自體營收（不計匯率與併購等因素影響）成長1.9%，低於分析師預期的2.9%，食品產品銷量比去年同期下滑2%，產品涵蓋多力多滋與奇多（Cheetos）的Frito-Lay北美銷量更下滑3%，北美餐飲銷量也減少3%。

在多年的漲價與銷售成長後，百事的美國事業正陷入困頓，通膨長期居高不下已迫使許多購物者縮衣節食，轉向更便宜的超市自有品牌，也因為消費者更聚焦於營養和平價，零食部門業績尤其乏善可陳。

百事在國際市場的表現較佳，拉美地區上季自體營收增長2%，亞太市場增加1%，但也都低於市場預估。該公司稍微調降全年自體營收成長率預估，從先前的「至少4%」降至「約4%」。

百事執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）表示，美國各所得族群的「價格敏感度遠為更高」，不僅限於低所得消費者，「大家都再說通膨很高，我的可支配所得緊繃」，「不只是較低所得消費者，是全面的」。

為了吸引顧客回籠，百事將「精準促銷」，同時提高特定的廣告與行銷計畫支出，預料消費者仍將精打細算，整體成長溫和。拉瓜塔形容印度有「重大成長空間」，中國大陸的相對平價產品領域也有成長機會。

此外，Conagra在止於5月26日的年度第4季（上季）自體銷售年減2.4%，減幅甚於分析師預測的1.6%，並預期今年度自體銷售成長率將介於零到負1.5%，也遠不如市場預估的成長0.7%。

Conagra執行長康諾利（Sean Connolly）表示，過去一年來所有所得水準的消費者都在追求性價比，一些高所得消費者「原則上」減少採購，因為不喜歡自己看到的價格。他預期，今年度需求將逐步回溫，因消費者適應並建立新的參考價格。Conagra已廣泛調降零食價格。

消費者 美國 零食

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