蘋果Vision Pro周五在澳加法德英買得到 市場估今年銷量40萬台

蘋果 （Apple）混合實境的頭戴裝置Vision Pro本周五在美國以外的更多國家登場，包括澳洲、加拿大、法國、德國和英國的顧客在蘋果店開門營業時都能買得到。

此前，這款新產品6月28日已先在亞洲市場，中國大陸、香港、日本和新加坡上架。

在倫敦攝政街最大的蘋果專賣店，有許多顧客預約了Vision Pro的一對一試用體驗。相對於成熟商品iPhone常是上網預購，毋須大張旗鼓宣傳，Vision Pro因為定價高昂，蘋果提供的試用體驗，好說服人們掏出3,499美元買下這個比其他大眾市場頭戴裝置貴很多的產品。

市調機構IDC的副總裁Bryan Ma說，Vision Pro因屬新產品類別而備受期待，但蘋果能否將果粉的興致轉換化可持久的銷售，是一大挑戰。難度不僅在於它的天價，也因為「應用程式的生態系統仍在發展中」。

根據IDC在6月18日發布的報告，今年第1季，在混合／虛擬實境的頭戴裝置市場，Meta維持第1名，剛進入的蘋果升到第2名，前五名還有ByteDance、Xreal和HTC。

天風證券分析師郭明錤說，蘋果將Vision Pro下調銷量預期，由先前的70到80萬台降到了40-45萬台。郭明錤指出貨預期降低是因為需求下滑。

IDC的Ma說：「我們預期蘋果今年出貨大約40萬台， 其中近半在美國境外。相較下，整體市場總共能賣到大約730萬台。如果能看到硬體降價，應用軟體增加，銷量可能快速增加。」