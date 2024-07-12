AI驅動FTF紐約掛牌 陳士駿與傅冠龍分享台灣跨界合作

YouTube共同創辦人陳士駿和度雷克資本董事總經理傅冠龍共同經營的AI驅動ETF，10日在美國紐約證交所成功上市後，兩人今天聯袂出席一場論壇；傅冠龍指出，和陳士駿過去幾年研究ETF，不光是因為科技的優勢，而是這是下一個重要潮流。

AI與投資是全球人工智慧熱潮下的新興話題，華爾街過去依賴程式交易改變全球金融模式，如今如何運用AI處理更形複雜的市場數據，但不偏廢人類經驗與智慧，靈活調整資產配置，需要更活躍的交易經驗與演算法專業。

陳士駿與傅冠龍在台灣合作，去年攜手在美成立新公司度雷克進化科技（Draco Evolution），推出首檔AI驅動ETF（DRAI），10日在紐約證券交易所掛牌。台灣專業金融與美國科技人才結合，目標全球最大的投資市場，吸引不少關注。

陳士駿與傅冠龍11日出席紐約台灣商會與青商會在駐紐約辦事處舉辦的「從矽谷經台灣到華爾街：一個台美人視角」論壇，活動吸引大批年輕學子與機構投資人出席。聽眾對高階科技與金融人才於疫情期間在台灣相遇，運用當地專業人才，放眼全球市場，成功推出國際化的投資服務經驗都相當好奇。

傅冠龍表示，ETF因為非常透明，可上網搜尋，可看到持股和表現評價，透明度是其中之一，第二是現金流動性，這裡討論的是科技型ETF，你可以明早購買，如果不喜歡下週或當天就脫手，非常簡單。他說：「和陳士駿過去幾年研究ETF，不光是因為科技的優勢，而是這是下一個重要的潮流。」

運用AI驅動模式形成並決定投資策略，國際金融市場並不陌生，但各界好奇投資組合當中AI成分與傳統量化及總體經濟元素該如何拿捏。

以台灣「就業金卡」在疫情前搬到台灣的陳士駿，與家人共同出席活動，他說，2018年到台灣領取就業金卡，但內心絕沒想過12個月後會用那張卡和全家搬到台灣．矽谷風格就是事情總是很快發生並充滿驚喜。

陳士駿樂於與年輕人分享自己曾經是年輕人的創新故事。他認為，最好就去嘗試，無論成功或失敗，試3個月6個月，那本身就是絕佳經驗，無論成功失敗都很棒，無須後悔。5年之後，相同的新創經驗還會再發生。

每檔基金都有獨特投資策略，陳士駿與傅冠龍合作的特殊之處，在於把台灣科技創新帶入國際，國際資金也可引入活躍的台灣市場，背後是兩人和台灣各專業領域人才的跨界合作。