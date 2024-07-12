微軟投資阿聯AI公司 美議員憂敏感技術外流中國

微軟公司日前宣布砸15億美元投資阿拉伯聯合大公國人工智慧（AI）公司G42，美國兩名共和黨籍國會議員要求總統拜登政府對此進行情報評估，擔憂敏感技術轉移以及G42與中國互動關係。

路透社報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）昨天致函白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），要求對此聽取簡報。

這兩名共和黨人說，他們希望在微軟（Microsoft）4月宣布的這項交易邁入下一階段之前聽取相關簡報。下一階段涉及出口管制的半導體晶片和模型權重轉移，以及可提高AI模型模擬人類推理能力的複雜數據轉移。

這封信是跡象之一，顯示外界對敏感AI模型出口缺乏監管的疑慮日增，擔憂像G42這樣的公司可能會與中國等對手分享美國有價值的技術。

麥考爾和穆勒納爾在信中表示：「未徵詢國會意見或未有明確規範，即企圖迅速推動涉及高度敏感美國原產技術轉移的夥伴關係，我們仍對此深感擔憂。」

他們要求美國在微軟交易取得進展前，對G42與中國共產黨、軍方和政府關係進行評估。他們引述中國官媒新華社報導，提到阿聯元首穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al-Nahyan）近日訪問北京討論Al合作。

微軟在聲明中表示，他們持續與美國政府密切合作，「美國國家安全將仍是第一優先」。白宮國家安全會議（NSC）發言人在聲明中說，政府一直與國會議員定期對話，確保他們知道與數位基礎設施相關風險，並說「蘇利文期待持續這種交流，包括與主席麥考爾交流」。

G42和阿聯大使館發言人未回應置評請求。

中國大使館則說：「美方多次以莫須有的安全理由破壞中國企業與其他國家合作。」