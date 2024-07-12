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日本軟銀收購英國AI晶片製造商Graphcore 劍指NVIDIA

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本軟銀集團（Softbank）已收購英國人工智慧（AI）晶片製造商Graphcore。路透
日本軟銀集團（Softbank）已收購英國人工智慧（AI）晶片製造商Graphcore。路透

日本軟銀集團（Softbank）已收購英國人工智慧（AI）晶片製造商Graphcore，成為軟銀加速布局AI領域的最新行動。

Graphcore在2016年由一群英國半導體業老將創立，為AI應用的特別要求設計「智慧處理器」，曾被視為輝達（NVIDIA）的競爭對手，截至2020年底的估值為27.7億美元，但始終難以商業化其技術。

最新可取得的公開資料顯示，該公司2022年營收270萬美元，稅前虧損2.05億美元，去年10月警告必須在幾個月內籌得資金。此前該公司已裁員五分之一，員工人數降至494人，並關閉在挪威、日本及南韓的業務。

Graphcore將成為軟銀集團的全資子公司，並繼續以Graphcore的名稱營運，執行長涂恩（Nigel Toon）和技術長諾爾斯（Simon Knowles）都將留任。

涂恩11日表示，「Graphcore將加入軟銀集團，打造AI運算的下一代」技術，軟銀將提供Graphcore挑戰輝達與超微（AMD）的「大量資源」，並擴增「相當多」英國人力。他在被問到與軟銀旗下安謀（Arm）結盟的可能性時表示，Graphcore將與軟銀企業組合的所有夥伴合作。

雙方都未證實交易金額，但英國金融時報（FT）引述知情人士指出，交易金額略高於6億美元，還不到Graphcore先前籌得的約7億美元。這筆收購資金來自軟銀本身，而非軟銀的願景基金，反映這樁投資的戰略本質。

涂恩說，這項交易已取得美國和英國金管當局的批准，也獲得英國政府的國安批准。Graphcore在交易前已決定退出中國大陸事業。

日本 英國 軟銀集團

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