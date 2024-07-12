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三星正專為中國市場開發AI功能 以搶回當地市占

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，正專門為中國大陸市場開發智慧手機的AI套裝功能，力圖搶回當地市占。歐新社
三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，正專門為中國大陸市場開發智慧手機的AI套裝功能，力圖搶回當地市占。歐新社

南韓三星電子正專門為中國大陸市場開發智慧手機的人工智慧（AI）套裝功能，力圖搶回當地市占。

三星電子今年已在Glalaxy S24系列智慧手機加入Galaxy AI效能，並推出搭載新AI功能的兩款折疊新機，但該公司在中國大陸卻始終陷於困頓，市占率還不到1%。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文向CNBC表示，「我們正特別為那塊（中國大陸）市場開發，也將特別開發我們的Galaxy AI功能」，「我相信藉由努力為中國大創建行動ＡＩ，能買足中國消費者所需，從而促成我們在中國市場（業績）的復甦」。

他並未提供為中國大陸市場開發的Galaxy AI功能樣貌，但表示將仰賴和當地科技與網路業者合作。例如三星電子已和百度合作，在Glalaxy S24系列手機加入文心AI聊天機器人。

盧泰文坦承，中國大陸智慧手機市場競爭是「舉世最熱烈」，三星電子的中國大陸策略主要是推出高階裝置，並拓展經銷和零售通路。

由於中國大陸嚴格規範AI科技，且掌控網路產業，要在中國大陸推行AI相當複雜，想在當地推出AI功能的外國企業，可能必須和當地企業合作。已發表Apple Intelligence功能的蘋果，也可能面臨與三星電子類似的挑戰。

市占率 網路

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