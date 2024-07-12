日月光擴矽谷第2廠區 攻美AI半導體測試供應鏈

封測廠日月光投控旗下日月光半導體今天宣布，在美國加州聖荷西（SanJose）開設第2個美國廠區，擴大測試服務能力，佛利蒙特市（Fremont）和聖荷西兩地廠區營運空間總面積超過15萬平方英尺，有助強化美國半導體供應鏈。

日月光透過新聞稿指出，子公司ISE Labs, Inc.針對北美客戶的工程需求進行改建，服務對象涵蓋人工智慧/機器學習（AI/ML）、先進駕駛輔助系統（ADAS）和高效能運算（HPC）等新興半導體應用領域的解決方案開發商，將現有團隊成員調往新廠區，ISE Labs也正在為新廠區招募專業工程師和技術人員。

ISE Labs執行長項世傑表示，北美半導體製造供應鏈回流趨勢下，客戶對日月光經過驗證的工程服務需求也同步成長，此次開設第2個廠區擴大營運因應客戶需求，加州南灣的交通便利，是日月光選擇新廠區地點的首要考慮因素。

日月光說明，聖荷西廠區主要負責可靠性和驗證測試，涵蓋環境、機械、靜電釋放（ESD）、故障分析和預燒測試；佛利蒙特廠區將擴大現有的測試服務能力，包括自動測試設備（ATE）測試軟體開發、測試硬體設計、元件特性分析、晶圓探針測試和工程、預生產和最終測試以及系統級測試服務。

日月光半導體執行長吳田玉表示，日月光持續投資矽谷，有助當地重振半導體產業地位，且可廣泛支援當地美國製造商，ISE Labs是北美最大的半導體測試服務供應商，對於日月光推動全球創新電子產品發展至關重要。

根據年報資料，ISE Labs, Inc.在1983年11月設立於美國加州佛利蒙特市，主要布局半導體產品測試服務。ISE Labs, Inc.今年3月曾公告，間接購買墨西哥西部哈里斯科州（Jalisco）土地，交易金額墨西哥披索約2.16億元（約新台幣4.04億元），布局未來北美市場工業和車用商機。

日月光日前表示，墨西哥廠已經購地，旗下環旭電子布局汽車電子和電源相關供應鏈，配合北美市場需求，擴充封裝測試和組裝等產能，未來在北美市場，長線布局AI、自動駕駛、機器人等新興產業，不排除在日本、美國、墨西哥等地擴增先進封裝產能。