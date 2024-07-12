快訊

孫安佐呼麻惹風波！ 定居泰國女星揭內情：其實當地人不想鬧大

113分科物理／偏振實驗、星鏈入題！觀念題多過計算 考生看不懂苦喊「只能通靈」

金廈大橋台灣端還沒著落 預定地周邊已開始獵地

黃金跳漲近2% 重回2,400美元之上 油價小漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格11日再度漲破每英兩2,400美元。 路透
紐約黃金現貨價格11日再度漲破每英兩2,400美元。 路透

國際金價周四（11日）跳漲約2%，重新站回每英兩2,400美元之上，因為美國6月消費者物價指數意外放緩，提振了對美國聯準會即將降息的押注。油價也因美國降息的期待升溫，周四連續第二個交易日上漲，布蘭特原油維持在每桶85美元上方。

紐約黃金現貨價格周四收盤大漲1.86%，報每英兩2,415.48美元。獨立金屬交易商Tai Wong表示，黃金急升至2,400美元上方，主要是美國消費者物價指數（CPI）最新數據幾乎確定了9月將降息，黃金多頭可能最快在下周就會推動金價創下紀錄新高。

紐約現貨金價在今年5月20日創下每英兩2,450.07美元的歷史高價。

利率期貨市場現在預期聯準會（Fed）9月利率會議上降息的可能性約為89%，而CPI數據公布前的可能性約為73%。美國通膨更明確趨緩使得美元指數在周四下跌，觸及逾一個月低點，這讓黃金對持有其他貨幣的投資人更具吸引力；美國10年期公債殖利率同日跌至四個月最低。

油價方面，兩大指標周四均小漲。布蘭特原油期貨上漲0.32美元，或0.38%，報每桶85.40美元。美國西德州原油期貨上漲0.52美元，或0.63%，收每桶82.62美元。

Growmark Energy分析師說，通膨放緩以及降息，都可望刺激更多的經濟活動。Tradition Energy公司市場研究主管Gary Cunningham表示，美元指數走低能夠支持油價，因為美元貶值可以提升使用其他貨幣的買家對以美元計價的石油的需求。

油價周三即開始反彈，結束三連跌。近日公布的數據顯示，美國原油庫存減少，對汽油需求強勁，汽油和餾分油庫存下降。美國的利多，蓋過了國際能源署（IEA） 相對悲觀的估計。IEA說，全球石油需求成長正在減緩；隨著中國大陸新冠疫後的經濟反彈消退，上季全球石油需求成長降至一年多來的最低水準。

指數 美國 黃金

延伸閱讀

降息買美債、金融股或台積電？全網秒選它「最穩定」：保證不跌

美通膨降溫 Fed降息時機成熟

美6月CPI升幅持續下降 Fed降息時機更加接近

影／一中商圈金光黨出沒 ！20萬黃金只賣10萬太扯 市民報警

相關新聞

三星正專為中國市場開發AI功能 以搶回當地市占

南韓三星電子正專門為中國大陸市場開發智慧手機的人工智慧（AI）套裝功能，力圖搶回當地市占。

黃金跳漲近2% 重回2,400美元之上 油價小漲

國際金價周四（11日）跳漲約2%，重新站回每英兩2,400美元之上，因為美國6月消費者物價指數意外放緩，提振了對美國聯準...

日圓兌美元周四急升引干預臆測 今早轉跌

日圓兌美元周四（11日）盤中一度大漲超過2%，引發市場對於日本當局可能出手干預的臆測。日本朝日電視台引述政府消息人士報導...

美Fed官員：CPI數據顯示抗通膨取得進展 利率可能有必要調整

數位美國聯準會官員周四發表評論，都認為CPI數據表明抗通膨取得進一步的進展。

國泰證券7月投資觀點：提前布局海外市場投資機會

時序來到2024年第3季，聯準會(FED)於近期利率決策會議中維持基準利率不變，FED主席鮑爾強調通膨已朝著目標前進，若...

特斯拉傳出Robotaxi發布時間由8月延到10月 股價應聲重挫逾8%

彭博資訊報導，根據知情人士，特斯拉計畫將無人駕駛計程車Robotaxi的發布時間延到10月，以便專案團隊有更多時間製造額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。