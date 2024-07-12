黃金跳漲近2% 重回2,400美元之上 油價小漲

國際金價周四（11日）跳漲約2%，重新站回每英兩2,400美元之上，因為美國6月消費者物價指數意外放緩，提振了對美國聯準會即將降息的押注。油價也因美國降息的期待升溫，周四連續第二個交易日上漲，布蘭特原油維持在每桶85美元上方。

紐約黃金現貨價格周四收盤大漲1.86%，報每英兩2,415.48美元。獨立金屬交易商Tai Wong表示，黃金急升至2,400美元上方，主要是美國消費者物價指數（CPI）最新數據幾乎確定了9月將降息，黃金多頭可能最快在下周就會推動金價創下紀錄新高。

紐約現貨金價在今年5月20日創下每英兩2,450.07美元的歷史高價。

利率期貨市場現在預期聯準會（Fed）9月利率會議上降息的可能性約為89%，而CPI數據公布前的可能性約為73%。美國通膨更明確趨緩使得美元指數在周四下跌，觸及逾一個月低點，這讓黃金對持有其他貨幣的投資人更具吸引力；美國10年期公債殖利率同日跌至四個月最低。

油價方面，兩大指標周四均小漲。布蘭特原油期貨上漲0.32美元，或0.38%，報每桶85.40美元。美國西德州原油期貨上漲0.52美元，或0.63%，收每桶82.62美元。

Growmark Energy分析師說，通膨放緩以及降息，都可望刺激更多的經濟活動。Tradition Energy公司市場研究主管Gary Cunningham表示，美元指數走低能夠支持油價，因為美元貶值可以提升使用其他貨幣的買家對以美元計價的石油的需求。

油價周三即開始反彈，結束三連跌。近日公布的數據顯示，美國原油庫存減少，對汽油需求強勁，汽油和餾分油庫存下降。美國的利多，蓋過了國際能源署（IEA） 相對悲觀的估計。IEA說，全球石油需求成長正在減緩；隨著中國大陸新冠疫後的經濟反彈消退，上季全球石油需求成長降至一年多來的最低水準。