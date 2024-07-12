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美Fed官員：CPI數據顯示抗通膨取得進展 利率可能有必要調整

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（右）今年5月初與聖路易斯聯準銀行總裁穆薩林在史坦福大學一場貨幣政策會議間隙交談的檔案照。路透
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（右）今年5月初與聖路易斯聯準銀行總裁穆薩林在史坦福大學一場貨幣政策會議間隙交談的檔案照。路透

數位美國聯準會官員周四發表評論，都認為CPI數據表明抗通膨取得進一步的進展。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）形容最新的通膨數據「極好」，提供他能確信央行正走在通往2%目標道路上的證據。

古斯比周四與記者交流時表示：「委員會發表聲明稱，在更加確信通膨率將降至2%之前，預計不會降息。我的觀點是，這就是通膨降至2%之路的模樣。」他還說，收緊政策的理由是因為認為經濟過熱，「在我看來這不是過熱的模樣」。

古斯比將作為候補成員在本月30-31召開的聯邦公開市場委員會會議上投票。他拒絕就首次降息的時機提供指引，但強調了最近幾個月住房通膨減速的重要性，稱「令人深感舞」。他一直密切關注該類別，以確定聯準會應於何時降低借貸成本。

儘管古斯比的評論表明他準備好很快降息，但如果其他決策者在7月會議上投票維持利率不變，他很可能不會反對。

此前，周四發布6月CPI創下2021年8月以來最小漲幅，部分原因是住房成本終於降溫。數據公布後，投資人幾乎一致拉高對聯準會將在9月會議降息的押注。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯準會可能有必要對利率進行一些調整，但沒有提供具體降息時間表。

她在電話會議上對記者說，「很明顯，通膨穩定和充分就業這兩個雙重目標的風險已經得到了更好平衡，貨幣政策正在發揮作用」，「根據迄今為止收到的訊息，包括就業、通膨、GDP成長和經濟前景數據，我認為可能有必要對貨幣政策進行一些調整」。

聖路易斯聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）在阿肯色州的活動上表示， 包括周四的CPI在內，最近一系列數據表明央行抑制通膨取得進一步進展，但「希望有更多證據證明未來通膨有望趨近於2%」。

穆薩林稱勞動市場「強勁」，央行在做出調整政策的決定之前還有時間評估更多數據。他認為聯準會當前的政策立場「具限制性」，但並不過分。

CPI 聯準會 通膨

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