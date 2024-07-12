美Fed官員：CPI數據顯示抗通膨取得進展 利率可能有必要調整

數位美國聯準會官員周四發表評論，都認為CPI數據表明抗通膨取得進一步的進展。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）形容最新的通膨數據「極好」，提供他能確信央行正走在通往2%目標道路上的證據。

古斯比周四與記者交流時表示：「委員會發表聲明稱，在更加確信通膨率將降至2%之前，預計不會降息。我的觀點是，這就是通膨降至2%之路的模樣。」他還說，收緊政策的理由是因為認為經濟過熱，「在我看來這不是過熱的模樣」。

古斯比將作為候補成員在本月30-31召開的聯邦公開市場委員會會議上投票。他拒絕就首次降息的時機提供指引，但強調了最近幾個月住房通膨減速的重要性，稱「令人深感舞」。他一直密切關注該類別，以確定聯準會應於何時降低借貸成本。

儘管古斯比的評論表明他準備好很快降息，但如果其他決策者在7月會議上投票維持利率不變，他很可能不會反對。

此前，周四發布6月CPI創下2021年8月以來最小漲幅，部分原因是住房成本終於降溫。數據公布後，投資人幾乎一致拉高對聯準會將在9月會議降息的押注。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯準會可能有必要對利率進行一些調整，但沒有提供具體降息時間表。

她在電話會議上對記者說，「很明顯，通膨穩定和充分就業這兩個雙重目標的風險已經得到了更好平衡，貨幣政策正在發揮作用」，「根據迄今為止收到的訊息，包括就業、通膨、GDP成長和經濟前景數據，我認為可能有必要對貨幣政策進行一些調整」。

聖路易斯聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）在阿肯色州的活動上表示， 包括周四的CPI在內，最近一系列數據表明央行抑制通膨取得進一步進展，但「希望有更多證據證明未來通膨有望趨近於2%」。

穆薩林稱勞動市場「強勁」，央行在做出調整政策的決定之前還有時間評估更多數據。他認為聯準會當前的政策立場「具限制性」，但並不過分。