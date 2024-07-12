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特斯拉傳出Robotaxi發布時間由8月延到10月 股價應聲重挫逾8%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉傳出自動駕駛的計程車Robotaxi發布時間由8月延到10月。圖為該公司執行長馬斯克2022年4月7日在德州奧斯汀廠的一場活動上宣布要推出Robotaxi。美聯社
特斯拉傳出自動駕駛的計程車Robotaxi發布時間由8月延到10月。圖為該公司執行長馬斯克2022年4月7日在德州奧斯汀廠的一場活動上宣布要推出Robotaxi。美聯社

彭博資訊報導，根據知情人士，特斯拉計畫將無人駕駛計程車Robotaxi的發布時間延到10月，以便專案團隊有更多時間製造額外更多的原型車。

因消息尚未公布而要求匿名的知情人士表示，約兩個月的延遲已經經過內部溝通。知情人士之一說，設計團隊本周被告知要修改Robotaxi的某些元素。

特斯拉執行長馬斯克幾個月前將發布日訂在8月8日，對活動的樂觀情緒推動特斯拉股價連漲11天，市值增加超過2,570億美元，但在Robotaxi發布會延遲的消息傳出後，特斯拉股價周四重挫8.44%。

潛在競爭對手Uber和Lyft的股價應聲上漲。Uber勁揚6.1%，Lyft上漲4.6%。

推出自動駕駛計程車服務的想法已在特斯拉醞釀多年，至少可以追溯到馬斯克2016年為特斯拉撰寫的「宏圖大計」第二篇章。他近幾個月將該專案放在優先位置，而不是研發一款比特斯拉最實惠車款Model 3要更便宜的電動車上。

情人 特斯拉 馬斯克

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