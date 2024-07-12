台積電ADR大跌3.43% 較台北交易溢價縮小至11.09%

當氣溫升高時，經濟會發生什麼事？過去幾年，全球氣溫屢創新高。不少證據都顯示，熱浪會抑制經濟產出，造成國內生產毛額損失並進一步加劇全球不平等。同樣，對美國經濟的預測證明，氣溫上升可能會使下個世紀的經濟成長減少多達三分之一。 不少數據已證明：坐視氣候變遷不是一個全球負擔得起的選擇。

2024-07-12 06:00