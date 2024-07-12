台積電ADR大跌3.43% 較台北交易溢價縮小至11.09%
台積電ADR周四（11日）大跌3.43%，收在184.50美元，較台北交易溢價11.09%。費城半導體指數同日也下挫3.47%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲32.39點或0.08%，收在39,753.75點；標普500指數下跌49.37點或0.88%，收在5,584.54點；那斯達克指數下跌364.04點或1.95%，收在18,283.41點。
台灣加權股價指數周四上漲382.95點，收在24,390.03點，台積電上漲3.35%，收在1,080.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 203.21 +2.46 193.50 +5.02
中華電 CHT 118.02 +0.33 118.50 -0.40
台積電 TSM 1,199.73 -3.43 1,080.00 +11.09
聯電 UMC 53.71 -3.73 54.70 -1.81
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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