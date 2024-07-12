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美好市多要漲會員費 升等黑鑽卡划算嗎？簡易評估法教學

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國量販店巨擘好市多（Costco）。美聯社
美國量販店巨擘好市多（Costco）。美聯社

美國量販店巨擘好市多（Costco）已宣布自2017年以來首度調漲會員費，9月1日起，金星會員的年費將由60美元漲到65美元，黑鑽卡會員則由120美元漲到130美元。那麼，如果現在想加入會員或續卡，應該選擇哪種會員資格？金星升等黑鑽卡划算嗎？

理論上，黑鑽卡會員資格聽起來很不錯，年費額外多繳65美元，在好市多的所有消費都能享有2%回饋。但財經網站CNBC報導，升級不該是衝動的決定，最簡單的評估方法是回顧過去一年的消費情況。

2%的回饋意味：消費到3,250美元獲得65美元回饋，這時，黑鑽卡的實質年費就降到了65美元。

年度消費超過3,250美元的話，可以選擇黑鑽卡。消費愈多，實質年費比65美元更低。

年度消費少於3,250美元的話，加入黑鑽卡會員並不划算。如果想要現金回饋，可申請與好市多合作的免年費聯名信用卡。

關於台灣好市多是否跟進調漲會員費的問題，該公司周四回應媒體表示，目前維持一般會員1,350元、黑鑽卡3,000元的價格，今年沒有漲價的規劃。那麼，依上面邏輯，金星升等黑鑽卡額外多繳1,650元，除以2%後得出82,500元，這個金額就是該不該升等黑鑽卡的評估標準。

好市多 年費 調漲

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