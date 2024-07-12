美降息預期濃…大型股淪輪動受害者 那指創逾兩個月最大單日跌幅

華爾街交易員押注美國聯邦準備理事會可以很快降息，刺激資金大規模輪動出輝達（Nvidia）、蘋果和特斯拉等大型科技股至小型股，拖累美股那斯達克指數周四大幅收低，創兩個月來最大單日跌幅。

標普500指數下跌0.88%至5,584.54 點。那斯達克指數下跌1.95%至18,283.41 點。但道瓊工業指數小漲0.08%至39,753.75 點。

此前美國勞工部報告顯示，美國6月消費者物價意外較前一個月下降，且年增幅為一年來最小，這使得聯準會更接近在9月降息。

根據芝商所（CME）的Fedwatch工具，利率期貨交易商認為聯準會在9月會議降息的可能性超過90%，高於周三的74%。

儘管有跡象表明通膨正在緩解，但華爾街市值最高的幾家公司仍下跌，微軟和亞馬遜均下跌超過2%，Meta Platforms急挫約 4%。

特斯拉重挫8.4%，創1月以來最大單日跌幅，此前彭博資訊報導，該公司機器人計程車robotaxi的推出時間將延遲約兩個月至10月。

蘋果在周三創下紀錄新高後下跌2.3%。美銀全球市場上調了蘋果目標價，稱預計新的人工智慧（AI）功能將在一定程度上推動iPhone的強勁銷售。

此前一路高歌猛進的科技相關股下跌，科技七雄創2022年10月以來最大跌幅。小型股上漲。2024年大幅跑輸指標股指的小型股羅素2000指數急升3.6%，收在2022年3月以來最高，投資人押注降息將改善小企業的狀況。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「我認為投資人現在相信，聯準會已經準備好開始降息。因此他們說，『這對我來說已經足夠了。我不需要等他們真正行動起來』。」

周四的下跌結束了那斯達克指數連七天、標普500指數連六天創收盤新高的走勢。那斯達克指數周四东創下4月30日以來最大單日跌幅。

標普500指數房地產股上漲2.7%，將今年迄今的跌幅縮小至1%。通訊服務股和資訊技術股跌幅均超過2%。

達美航空急挫4%，此前預測的本季利潤低於市場預期。

其他主要航空股也下跌，標普500客運航空公司指數跌幅為2.7%。

Global X投資策略主管Scott Helfstein說：「這可能是消費者感受到通膨壓力的一個地方。在機票等非必需消費品的花費方面有所體現。」

投資人正在等待周五的生產者物價指數（PPI）數據，以了解通膨軌跡，以及大型銀行第2季獲利情況。

花旗集團下跌1.9%，此前美國銀行監管機構對其處以1.36 億美元罰款。

包裝食品製造商 Conagra Brands下跌 1.5%，此前該公司預測的全年營收和利潤低於市場預期。