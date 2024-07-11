AI狂潮在台造就許多百萬富豪 但絕非雨露均霑

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
AI狂潮帶動台灣科技業蓬勃發展，在造就數千名百萬富豪的同時，貧富差距也日益加大。路透
AI狂潮帶動台灣科技業蓬勃發展，在造就數千名百萬富豪的同時，貧富差距也日益加大。路透

人工智慧（AI）熱潮帶動台灣半導體業蓬勃發展，在台灣造就許多百萬美元富豪。然而，台灣貧富差距卻也日益擴大，多數人不太可能受惠於這波AI狂潮。

根據瑞銀10日公布的2024年全球財富報告，台灣「百萬富豪」人數將從去年的79萬人，到2028年大增47%至116萬人，增幅在報告分析的56個全球市場中居冠。

台灣人的財富增長，主要來自近年半導體產業景氣暢旺，全球最大晶圓代工廠台積電，總部就在台灣。

但瑞銀的資料也顯示，2008至2023年間，台灣的貧富差距增加10%。2023年台灣人財富淨值的中位數是11萬521美元，平均數則是30萬2,551美元，近乎三倍，表示財富金字塔頂端人士增富的速度，大於較靠近另一端的人。

台灣官方數據也證實該趨勢，收入前20%和後20%的家庭，財富差距在過去30年已加大四倍。使該差異加劇的一項關鍵是，台灣科技業發展優於其他非科技產業。

以台積電為例，該公司第2季銷售成長年增40%，優於預期。在紐約上市的台積電ADR，市值8日一度突破1兆美元。

但不是只有台積電。晶片狂潮在台灣造就了一整個科技生態系，其中多半聚焦在硬體，而此生態系帶動了當地的經濟成長。台灣今年第1季國內生產毛額（GDP）年增6.5%，便是受到機械和電子設備的出口推動。這兩類產品上季出口量年增28%；相較下，國內需求只略為成長1%。

新加坡星展銀行資深經濟學家馬鐵英預期，全球AI浪潮將持續為台灣的高效能晶片創造需求。但她補充，非科技領域的傳統製造業，預料將因中國經濟放緩而繼續拖累台灣經濟，因台灣出口有三分之一輸往大陸。

台積電 財富

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