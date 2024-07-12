台積效應 引發美國AI股「瘋狂輪動」

分析師指出，台積電（2330）第2季營收超標帶動股價續創新高，引發美國AI概念股的「瘋狂輪動」，資金由軟體股再度湧入晶片股。

台積電10日ADR收盤大漲3.5%、收191.05美元，再創新高，並帶動其他晶片類股上漲，輝達（NVIDIA）大漲2.7%，超微（AMD）暴漲3.9%，費城半導體指數大漲2.4%，創收盤新高。

相較下，iShare安碩擴大科技軟體類股ETF本周下跌2.5%；VanEck半導體ETF則上漲4.3%。

瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）指出，軟體股6月表現出色，資金如今又輪動轉回科技硬體股，「我從2024年AI相關投資和投資人的心理已領會到，這是一個由FOMO（唯恐失機）所帶動的市場。當你看到任何因AI相關資本支出優於預期或樂觀的消息時，股價隨即重新評價，資金也會迅速湧入」，他形容這感覺像瘋狂輪動。

Wedbush分析師布萊森（Matt Bryson）認為，台積電上季營收成長，顯然是由伺服器需求帶動，「我們提高2026年定價假設，以反映看來適度的漲價。這項調整，加上我們預測高效能運算（HPC）需求保持強勁，也使我們調高2025年營收、利潤率和每股盈餘（EPS）的預測」。他已調高台積電股價的目標價，從900元調升至1,175元。

台積電將於18日舉行法說會，公布上季與上半年獲利，以及營運展望。