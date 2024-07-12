美通膨降溫 Fed降息時機成熟

美國勞工部11日公布，6月整體消費者物價指數（CPI）比5月下降0.1%，低於市場預估的上升0.1%，也比5月時的0%更弱，主因汽油價格下跌；比去年同期上升3%，年增率寫一年來最小，且低於3.1%的預期，以及5月時3.3%的升幅。

美國6月CPI出現2020年疫情爆發以來首次下降，其他各項CPI數據升幅也明顯下降，顯示通膨壓力迅速減弱，縮短了聯準會（Fed）抗通膨的最後一哩路，降息時機更加成熟。

美CPI走勢

剔除食品和能源價格的核心CPI，6月僅比5月增0.065%，低於預估及5月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.3%，低於預期及5月時的3.4%升幅，也是三年多來最低升幅。

實質平均時薪年升0.8%，高於5月時的0.7%升幅（修正數）；實質平均周薪年升0.6%，高於5月時的0.5%升幅。

經濟學者指出，6月CPI數據已是連續第二個月低於預估，進一步證明美國通膨已重新回到下降軌道，令Fed官員對通膨降溫更有信心，加上6月就業報告顯示整體經濟活動明顯減緩，使Fed仍將維持在今年稍晚時降息的既定路徑。

CPI公布後，市場交易商仍預期Fed將於9月開始降息，根據LSEG的資料，9月降息機率從數據公布前的72%急速提高至96%，12月時再降1碼的機率也增加，比Fed自己預測的降息幅度還多出1碼。

觀察家強調，經濟成長減弱的信號愈來愈明顯，包括家庭消費、營建支出及服務業景氣都低於預估，第2季預估經濟年增率已由5月時的4%以上劇降為1.6%，失業率也連續第三個月上升；雖然還不至於擔憂經濟會陷入衰退，但已經足以令Fed官員改變態度；雖然通膨尚未降到2%目標，但已有更多官員提到經濟持續減緩的風險。

美國10年期公債殖利率大幅下降10基點，報4.18%，是3月下旬以來低點；DXY美元指數一度大跌0.9%，至104.1。日圓兌美元急速拉升，一度升值2.6%，報157.44日圓兌1美元，一口氣升了逾4日圓。

另外，同日公布的最新一周（7月6日止）首次申領失業給付人數為22.2萬人，低於預估的23.5萬人，及前周的23.9萬人；在6月29日止的一周內連續申領給付人數為185.2萬人，低於預估的186萬人，以及之前一周的185.6萬人。