防陸廠洗產地 美對墨鋼鋁課國安關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國將對來自墨西哥的部分鋼鋁產品課徵國安關稅，白宮國家經濟委員會主席布蘭納德表示，美國將對來自墨西哥，但沒有文件證明是在墨西哥、美國及加拿大熔化與澆鑄的鋼鐵，課徵25%的關稅。

至於透過墨西哥輸入美國，但包含在中國大陸、俄羅斯、伊朗或白俄羅斯冶煉或鑄造原鋁的鋁材，將面臨10%的「232條款」關稅。若有金屬被發現原產於中國大陸，也將被徵收25%的「301條款」關稅。

美國此舉主要防範中國大陸生產商在墨西哥「洗產地」。美國總統拜登和墨西哥總統羅培茲發布聯合聲明表示，墨國已同意要求跨境鋼鐵產品進口商，提供相關產品原產國的更多資訊，「兩國將實施政策，共同防止逃避鋼鋁關稅，並加強北美鋼鋁供應鏈」。

美國的數據顯示，去年從墨西哥進口、產自其他地區的鋼鐵數量很少，僅占來自墨西哥380萬噸鋼鐵的13%左右，但拜登政府官員表示，最新要求是「前瞻性的」，意在阻止原產於中國大陸鋼鋁進口激增。

美國財政部負責國際事務的副部長尚博（Jay Shambaugh）10日表示，中國大陸的產量已與自身需求或全球經濟需求「脫節」，包括太陽能面板、鋰離子電池及電動車，導致其出口湧入美國和其他國家，威脅當地就業。

他詳列美國的主張與數據，說明為何美國政府對中國大陸產品加徵新關稅合乎經濟邏輯，也不代表華府轉向保護主義，「我們對源於持續過度投資模式、及過多政府支持促成的結構性產能過剩，感到擔憂」。

他引述戰略與國際研究中心（CSIS）的數據指出，中國大陸產業補貼支出占其國內生產毛額（GDP）的比率，估算最多達到美國、巴西、德國和日本的約十倍，美國也認為中國大陸產能過剩有三個「警訊」，分別是工業產能成長快於全球需求、中國大陸虧損的工業企業占比達到1990年代來最高水準，以及截至今年第1季，製造業產能利用率降至2016年以來最低。

墨西哥 美國

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