IEA：原油需求增速放緩

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

國際能源總署（IEA）11日預測，受到中國大陸消費萎縮的影響，上季全球原油的需求增幅，放緩至一年多來新低。IEA並預測，今明兩年的全球石油需求，每年增幅將在100萬桶以內。

IEA在最新月報中指出，第2季全球每日石油消費量僅增71萬桶，增幅是2022年底以來最少，而中國大陸的原油需求更微幅下滑。

IEA表示，「中國的主導地位正在減弱。去年中國占全球需求成長的70%，今明兩年占比將降至40%左右」。

IEA估計，今年每日石油需求將增加97萬桶，大致維持與上月相同、相對較低的成長預測，並下修明年需求至增加98萬桶。IEA補充，隨著全球疫後經濟復甦趨緩，經濟成長乏力、能源效率提高，以及電動車的興起，都將成為今明兩年石油需求成長的阻力。

然而，石油輸出國組織（OPEC）在10日公布的月報中推估，強韌的經濟成長和航空旅遊將支持夏季的燃油使用量，維持上月對全球石油需求強勁成長的預測，認為今年石油需求將日增225萬桶，明年將日增185萬桶，增幅是IEA預估值的一倍以上。

對石油需求成長預測的差異，部分源自對全球潔淨能源轉型的速度看法不同。

包含油市交易商和華爾街銀行在內的預測機構，大多看好石油需求前景。

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