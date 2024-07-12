IBAT新技術產鋰 獨步全球

國際電池金屬公司（International Battery Metal，IBAT）成為全球第一家以新型態過濾技術商業化產鋰的企業，可望以更便宜、更快速的方式生產這種電動車電池金屬，為潔淨能源轉型樹立里程碑。

路透報導，IBAT本周在猶他州偏遠地區的場址，將自家版本的「直接鋰提取」（DLE）技術，產量提升到商業化的規模，換算成年率為近5,000公噸，為這項突破性技術在世人眼前首度亮相。

研發出移動式DLE廠的IBAT，實質上擊敗了Standard Lithium、SLB、力拓、Eramet等業者，率先實現DLE商業化。產業投資人、分析師、客戶多年來引頸期盼這項成果。

分析師指出，隨著DLE已達到商業化的規模，可望替電動車廠等業者加快鋰的生產效率，在十年內成為年營收100億美元的產業，一如水平鑽探與水力壓裂技術提振美國的頁岩油產量。

鋰金屬傳統的提煉方式，分別為透過蒸發池將鹽水資源蒸發，或提煉露天礦中的鋰金屬，但這些方法不是耗費大量水資源、就是占地面積龐大，加上生產時間漫長，引發各界競逐第三種選項。

儘管各種DLE技術各有不同，但作用方法與家用軟水器相似，目標是從鹽水中提取90%以上的鋰，遠高於目前蒸發池約50%的提取比率。而IBAT的商業化DLE技術，奠基於董事長博巴1980年代在陶氏化學任職時所研發的技術。

IBAT說，之所以能將DLE商業化，歸功於其工廠面積較小。當對手這十多年來嘗試在偏遠地區設置永久廠房，以每年產2萬噸的鋰，IBAT的移動式工廠占地不到1.2公頃，並可逐鋰資源而居，每座成本約5,000萬~6,000萬美元。相較下，Eramet這十多年已砸下近9億美元，試圖讓自家的DLE技術，今年稍晚於阿根廷付諸實行。

正推動阿肯色州鋰礦計畫的埃克森美孚，已考慮採用IBAT的技術。