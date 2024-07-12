南韓鬆口 評估降息時機

經濟日報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合外電

南韓央行11日維持基準利率不變，首度鬆口正在評估降息時機，但稍微對最快8月開始降息的預期潑了冷水，帶動韓元匯率盤中升值約0.9%。另外，馬來西亞央行同日也決議利率不變，外界預料今年可能持續按兵不動。

南韓央行決策官員一致同意，維持基準利率於3.5%，符合市場預期，並表明決策「委員會在維持約束性貨幣政策立場足夠時間的同時，也將評估降息時機」。

但南韓央行也表示，「基於通膨未來軌跡的基本不確定性，仍有必要進一步評估是否將維持減緩趨勢」。總裁李昌鏞說，市場對降息的預期「有點過頭」且「不受支持」，已導致市場利率降幅甚於央行的期望，降息步伐可能需要花費大量時間，因為匯率波動、首爾房價及家庭債務仍有不確定性。

韓國經濟日報在決策公布前訪調的多數經濟學家預期，南韓央行將在10月開始降息，也就是在聯準會（Fed）預料9月降息之後再跟進。多數經濟學家也預估韓元匯率，下半年將短暫貶破1,400韓元大關，預估將在1,390~1,440韓元區間盤旋。

南韓 馬來西亞

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