利率轉向信號 更可靠了

經濟日報／ 編譯簡國帆任中原／綜合外電

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos），解讀鮑爾連兩天的國會證詞，他表示，鮑爾是在傳遞降息門檻降低的訊號。這些發言雖然並未帶動市場大幅翻揚，但他所傳達的利率轉向信號，要比去年底所暗示的轉向信號更為可靠。

蒂米羅斯解讀，相較於鮑爾3月在國會聽證會的發言，他本周也是在為降息預期鋪陳，只是態度更加審慎，背後的降息論據也更強。鮑爾指出，勞動市場降溫意味著高通膨的潛在來源已減弱，且暗示不樂見就業市場進一步疲軟。

去年12月鮑爾與多位Fed決策官員暗示，如果通膨持續降溫，則Fed可能最快於今年中啟動降息程序；之後鮑爾於今年3月在國會作證時，也曾表示Fed距離「有信心」降息已經「不遠」，然而事實證明Fed的信心根本是建立在靠不住的基礎上。當今年1~3月通膨回升，且經濟堅實成長之後，降息的合理性也隨之破滅。

不過鮑爾本周再次赴國會作證時，開始鋪墊更有基礎的降息立場。他強調勞動市場降溫，是高通膨已經式微的潛在根源，並表示勞動市場進一步弱化並無必要，且不樂見。

鮑爾10日表示，確保通膨回落到2%目標、又要防止裁員人數激增，這兩者之間的平衡「是讓我輾轉難眠的頭號大事」，「試圖最能達成平衡的決定，是我在凌晨時分思考的事情」。

Fed 通膨 降息

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