NVIDIA股價會漲到何時？高盛：若AI淘不到金 賣鋤與鏟也沒賺頭

人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）股價已直衝雲霄，此刻該獲利了結，還是繼續抱牢？這是令眾多投資人疑惑的問題，分析師對此也辯論不休。也許投資人可換個角度思考：輝達股價在什麼情況下將再也漲不動，甚至急轉直下？

華爾街對輝達展望十分樂觀

過去六個月來，輝達股價已從今年每股盈餘（EPS）的25倍躍上45倍。這顯示兩種可能：

投資人相信，未來輝達獲利會像華爾街共識預測那般步步高升，2024年度至2029年度每股盈餘從1、2、3、4、5跳到6美元。未來四年營收繼續倍增，到止於2029年1月的會計年度達到2,450億美元！（相形之下，顧能的數據顯示，2023年全球半導體市場銷售總計也不過5,330億美元。）如此壯觀的數據反映出，華爾街認為AI硬體支出距離觸頂下滑還早得很，輝達也不至於面臨競爭加劇，否則不至於預估營業利潤率將繼續保持在50%以上。

另一種可能是，投資人現在玩的AI押寶遊戲，根本與盈餘預期毫不相干。

高盛分析師提出四點懷疑論

對於輝達能否持續達到華爾街這麼高的期待，高盛集團全球股票研究部門主管暨長期科技業分析師柯維洛存疑，並且提出以下論點（或多或少都還有辯論餘地）：

一、AI能力的建置和經營成本高昂，比企業想汰換的技術和商業流程昂貴多了。對照下，之前的幾波科技創新，例如網際網路，成本比替換的技術便宜。

二、有別於其他許多技術，AI的成本不會因更多人使用而降低，除非基礎硬體設備市場競爭激烈。輝達AI晶片的地位有如艾司摩爾（ASML）的先進半導體微影設備，競爭城牆幾乎堅不可摧。

三、民眾高估了AI今日能辦到的事。例如，就連「把複雜資訊作正確摘要」這種基本的事，AI都做不好。

四、AI的用途至今不明。先前的科技創新，例如智慧手機，即使在初期發展階段，終極用途的輪廓已相當清楚，而且事後證明大致正確。AI呢？也許在軟體編碼方面能大幅提升效率，但至今尚未發掘（或甚至發想）出任何堪稱革命性的應用。

淘不到金 AI鋤與鏟股還漲得動嗎？

儘管對前景存疑，柯維洛認為，AI軍備競賽壓力仍會逼得企業持續砸錢投資AI，因此，投資AI受惠股--晶片製造商、公用事業等等--即使股價已顯得高昂，仍會是明智之舉。

但熱潮終有退潮的一天。柯維洛指出，倘若賺錢的AI應用久候不至，下一波經濟不景氣又降臨，那麼AI熱潮也將消退。畢竟在獲利萎縮的大環境下，投資人對成本高、報酬低的燒錢實驗，終會變得忍無可忍。

許多人形容，輝達賣的是AI淘金客所需的鋤與鏟，這個比喻很恰當。但有朝一日，若淘金客發現根本淘不到黃金，經濟衰退又來襲，淘金熱戛然而止是必然的結局。