美加好市多會員費七年來首見調漲 調幅8%

美國量販店巨擘好市多（Costco）10日宣布將調漲會員費，是2017年來首見，美加基本會員費將從每年60美元調升至65美元，漲幅8%。國內消費者關心，台灣好市多是否將跟進，對此，台灣好市多回應，目前並沒有相關計畫。

好市多10日在聲明中表示，美國與加拿大市場會員年費調漲8%的措施將在9月1日生效，除了基本會員費外，高級會員年費將從現在的120美元漲至130美元。此舉將影響約5,200萬會員。

台灣好市多表示，好市多在各項服務上如有更動，皆會主動告知會員，包括會員費的調漲。好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫日前出席記者會時表示，沒有收到總部要求調整年費，目前維持一般會員台幣1,350元、黑鑽卡台幣3,000元的價格，且今年沒有漲價規劃。

據悉，台灣好市多上一次調漲會費是在2016年9月，當時將金星卡年費由1,200調漲到1,350元，商業卡由1,000元調漲至1,150元，商業副卡由500元漲至900元。

好市多目前在台會員數超過400萬，其中超過二分之一為聯名卡，超過三分之一為黑鑽卡會員。好市多近年每年會員也以二位數穩定成長，若以人口比例來看，台灣會員數是亞洲最高，打敗南韓、日本等地。

投資人和分析師早就期待好市多調高會員費用，好市多主管先前已表示，調漲會員費只是遲早的問題。

彭博行業研究分析師巴塔薛斯在10日的報告中表示，這次調漲會費措施是在預期中，而且實施的時間已超過好市多通常五年調漲一次的時程，她預期漲價後續訂率將持穩。

好市多因採取會員制，消費者群偏向經濟較寬裕的族群，因此在整體零售業面臨銷售成長與非必需消費品支出廣泛減緩時，好市多相對不受影響。好市多10日表示，不計汽油在內的美國6月同店銷售，年比成長6.3%。

在截至5月底的一季，好市多包括會員費在內總營收年比成長9%至585億美元，淨利則從13億美元成長至16.8億美元。

好市多股價在11日早盤開高走低，今年來截至10日收盤已大漲34%，表現超越標普500指數大盤。