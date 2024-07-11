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第4屆雪蘭莪州航展 大馬向台灣航空業者招手

中央社／ 吉隆坡11日專電

馬來西亞第4屆雪蘭莪州航空展9月登場，掌管投資、貿易及公共交通事務的雪蘭莪州行政議員黃思漢今天向台灣航空業者招手，盼透過各國航空業者交流合作平台，打造區域航空盛會。

第4屆雪蘭莪州航空展（Selangor Aviation Show,SAS）預計9月12日至14日在梳邦空中花園航空中心（Sky Park Regional Aviation Centre）舉行。

黃思漢（Ng Sze Han）今天在媒體記者會中告訴中央社記者，今年航空展最特別之處在於這是區域內唯一的商務與民用航空展，因此非常歡迎台灣的航空業者共同參與。

黃思漢指出，雪蘭莪州為航空工業提供與潛在投資者、供應商、戰略夥伴與人才聯繫的平台，全力支持商業和民用航空、無人機等相關活動，促進航空業的創新和合作。

黃思漢認為，第4屆雪蘭莪州航空展預計接待來自45國共約2萬5000人，有多達50種各類型飛機的靜態展示，規模將超越去年的第3屆航空展，今年會有更多的航空公司與空運業者參與，同時包括飛機維修、零件等供應商等，預計簽署逾30份備忘錄與買賣協議，潛在交易金額預估達馬幣13億令吉（約新台幣90億元）。

他說，目前已有110家業者參展，包括來自美國、英國、新加坡、德國、法國、捷克與中國等多國公司。

今年為期3天航展，除有航空業者交流、論壇、講座、就業博覽與教育開放日外，最讓航迷驚豔的是大型飛機靜態展示、精彩飛行表演。另推出以搜救行動為重點的項目，將讓航迷大飽眼福。

航展規劃23場論壇與講座，例如發展永續航空業的當前趨勢、航空安全、商業與通用航空供應鏈、體育航空法規、航空工業未來等相關主題。

航空產業是雪蘭莪州政府積極打造的關鍵產業之一，也頻頻向台灣產業招手，致力要成為東南亞發展航空領域樞紐重鎮，馬來西亞有逾67％的航空相關領域業者集聚在此。州政府以多管齊下方式刺激發展航空產業，例如制定2020年-2030年雪蘭莪州航空工業行動計劃書、雪蘭莪州航空展等，另建立大馬本地航空業者與全球航空業者協調聯繫管道，透過招商引資發展航空領域。

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