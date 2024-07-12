迅銷營益躍進 上調財測

日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）11日發布財報表示，在國內和歐美等地區銷售持續強勁、抵銷大中華地區疲軟下，上季營益暴增31%，並調高全年財測。

迅銷11日表示，截至5月底止的會計年度第3季營業利益為1,447.2億日圓（8.9億美元），比去年同期的1,103億日圓增長31%，並高於市場預期的1,244.6億日圓；淨營收也成長14%至7,675億日圓。

迅銷表示，截至8月底止的全年度營益預測，從4,500億日圓上修至4,750億日圓（29億美元），全年營收預測也從3.03兆日圓提高至3.07兆日圓。

為了成為全球性的服飾零售商，迅銷一直在擴大海外事業。

疫情過後，許多消費者追求性價比更勝於奢華，該公司打算趁此機會在海外大舉擴張。

該公司表示，旗下的優衣庫品牌持續在北美、歐洲和東南亞表現優異，過去三個月在日本也呈現營收、獲利雙成長，幫助整體表現創下新紀錄。