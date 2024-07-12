超微收購芬蘭AI模型業者
超微（AMD）已同意以6.65億美元現金，收購芬蘭人工智慧（AI）模型業者Silo AI，以拉近與輝達（Nvidia）的差距。
Silo AI自詡是歐洲最大私人AI實驗室，專精創造能滿足PC特殊需求的AI模型與系統，客戶包括安聯集團、聯合利華與BMW旗下的勞斯萊斯。
超微在出手收購前，過去12個月已經向Silo AI投資1.25億美元，強化產品配套組合，以便讓基於超微的系統更容易使用。超微收購後，Silo AI共同創辦人兼執行長薩林（Peter Sarlin）將持續領導團隊，成為超微AI團隊的一部分。
超微高級副總裁波帕納（Vamsi Boppana）表示，「Silo AI擁有值得信賴的AI專家團隊，在開發領先的AI模型和解決方案（包括在AMD平台上構建的最先進的大語言模型）方面擁有成熟經驗，將進一步加快我們的AI戰略，推動我們為全球客戶打造和快速實施AI解決方案。」超微股價10日收盤大漲3.9%，至每股183.96美元。
超微在AI開發領域仍是相對新進者，正加速在產品陣容中加入軟硬體。在執行長蘇姿丰帶領下，超微已推出MI300加速器，預期這項產品今年將帶來40億美元營收。雖遠高於英特爾等同業的同類產品營收預估，卻仍遠低於輝達。
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