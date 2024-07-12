日電子零件商 資本支出大增

隨著汽車持續加入混合動力驅動裝置和駕駛輔助系統等電子零件，日本電子零件製造商今年度計劃提高資本支出，總規模達到將近1.4兆日圓（87億美元），比四年前增長近五成。

彙整32家日本電子零件製造商的投資計畫，發現包括村田製作所、TDK和京瓷等公司其中有19家計劃擴大支出，2024年度的總支出額預計將達到1兆3,789億日圓，比去年度增長5.4%，比起四年前更大增46%。

電容器和電磁線圈等被動元件是主要投資對象，占全部約六成，今年度總投資額預計將達8,672億日圓，延續去年度高水準表現。

而在電容器中，又以對積層陶瓷電容器（MLCC）的投資最積極。一般的智慧手機約要用到1,000個MLCC、汽油車要用到5,000個，電動車則要用到10,000個。

日本廠商主宰這個零件的全球市場。村田製作所是車用MLCC的市占冠軍，TDK和太陽誘電也位居前五名。由於台灣和南韓廠商的市占率也在上升中，日本廠商計劃透過持續提高資本支出來維持市占率。

村田製作所計劃今年投資1,900億日圓，該公司每年都提高其車用MLCC產能10%。在截至2027年3月的三年經營計畫中，TDK計劃投資2,000億日圓在被動元件。

據調查公司Global Information和QY Research，全球車用MLCC市場規模預計到2029年將達84億美元，為2022年的2.6倍。

電動車和油電混合車用的馬達也正獲得熱烈投資，32家公司預計投資1,576億日圓，比去年度增長14%。轉換器和連接器的投資也持續穩定成長，因為先進駕駛輔助系統使每輛車需要的連接器數量增加。

除了車用零件外，電子零件廠商也投資在人工智慧（AI）領域。太陽誘電今年度計劃投資700億日圓，主要將花在AI伺服器用的MLCC。該公司預期，2030年度的伺服器用MLCC需求將比2023年度增長1.2倍。