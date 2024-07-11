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與歐盟達成和解！蘋果將向競爭對手開放「Tap to Pay」支付

集微網／ 集微網
歐盟反壟斷機構7月11日表示，蘋果公司將向競爭對手開放「Tap to Pay」（NFC）免接觸式支付系統，這意味著蘋果與歐盟的反壟斷調查達成和解，結束了這一長達4年之久的調查。美聯社
歐盟反壟斷機構7月11日表示，蘋果公司將向競爭對手開放「Tap to Pay」（NFC）免接觸式支付系統，這意味著蘋果與歐盟的反壟斷調查達成和解，結束了這一長達4年之久的調查。美聯社

歐盟反壟斷機構7月11日表示，蘋果公司將向競爭對手開放「Tap to Pay」（NFC）免接觸式支付系統，這意味著蘋果與歐盟的反壟斷調查達成和解，結束了這一長達4年之久的調查。

歐盟反壟斷機構和歐盟委員會表示，蘋果公司這一決定的有效期為10年。目前歐洲有3000多家銀行等發卡機構提供Apple Pay支持。

一位歐盟官員表示，「從現在開始，競爭對手將能夠在商店中使用iPhone進行支付操作，並與蘋果自家的支付系統Apple Pay展開有效競爭，因此消費者將會有更廣泛的安全、創新移動錢包可供選擇。」

據了解，蘋果的Tap to Pay支付利用NFC近場通信技術，如今在歐盟可支持眾多移動錢包提供商的應用程序。

蘋果公司表示，還會給歐盟的應用開發者提供一種新的選擇，為車鑰匙、閉環交通、公司卡片、家庭及酒店門禁鈅匙等實現Tap to Pay功能。

此前，蘋果公司於2024年1月被處以18.4億歐元的反壟斷罸款，原因是App Store應用商店阻礙了Spotify等音樂流媒體對手競爭。

Apple iPhone 歐盟 蘋果 音樂

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