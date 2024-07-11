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美股早盤平盤波動 通膨降溫增加Fed降息機率、日圓急升近2%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股11日早盤在平盤附近波動，美國6月通膨放緩，提高聯準會（Fed）今年稍晚降息可能性。圖／路透社
美股11日早盤在平盤附近波動，美國6月通膨放緩，提高聯準會（Fed）今年稍晚降息可能性。圖／路透社

美股11日早盤在平盤附近微幅波動，最新出爐數據顯示，美國6月通膨下滑至逾三年來最低，提高了美國聯準會Fed）今年稍晚降息的可能性。

道瓊工業指數11日早盤小跌60點，或0.1%；標普500和那斯達克綜合指數小漲不到0.1%；費城半導體指數跌0.4%；台積電ADR跌0.3%。

美國勞工部11日表示，6月消費者物價指數（CPI）月比下滑0.1%，帶動年比增幅放緩至3%。道瓊訪調經濟學家原本預期CPI月比增長0.1%，年比則增長3.1%。剔除食物和能源的核心CPI年增率則為3.3%，同樣低於經濟學家預期。

在CPI數據發布後，由於投資人提高押注降息，美國10年期公債殖利率應聲下滑至4.188%，日圓則勁升近2%至1美元兌158.55日圓。

據CME的FedWatch工具，在CPI數據發布後，基於聯邦基金期貨交易算出的9月降息可能性上升至超過80%。投資人依然預期Fed將在本月稍晚會議維持按兵不動。

CPI Fed 投資人 指數 美國 聯準會

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