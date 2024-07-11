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美6月CPI升幅持續下降 Fed降息時機更加接近

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國6月整體消費者物價指數（CPI）出現2020年疫情爆發以來首次下降，其他各項CPI數據升幅也明顯下降。美金示意圖。圖／ingimage
美國6月整體消費者物價指數（CPI）出現2020年疫情爆發以來首次下降，其他各項CPI數據升幅也明顯下降。美金示意圖。圖／ingimage

美國6月整體消費者物價指數（CPI）出現2020年疫情爆發以來首次下降，其他各項CPI數據升幅也明顯下降，顯示通膨壓力迅速減弱，聯準會Fed）降息時機也更加接近。

美國勞工部11日公布，6月整體CPI比5月下降0.1%，低於預估的上揚0.1%，也比5月時的0%更弱；比去年同期上升3.0%，低於預期的3.1%，以及5月時的3.3%升幅。

核心CPI比5月上升0.1%，低於預估及5月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.3%，低於預期及5月時的3.4%升幅，也是三年多來最低升幅。

上約實質平均時薪年升0.8%，高於5月時的0.7%升幅（修正數）；實質平均周薪年升0.6%，高於5月時的0.5%升幅。

CPI Fed 疫情 美國 聯準會

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